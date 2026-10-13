Pellegrino Mastella: le questioni sollevate da IoXBn vanno approfondite

Il consigliere regionale interviene in merito alle criticità segnalate da Schipani

pellegrino mastella le questioni sollevate da ioxbn vanno approfondite
Benevento.  

«Le questioni sollevate dall’associazione IO X Benevento meritano attenzione e un approfondimento nelle sedi istituzionali competenti. Quando si parla di neuropsichiatria infantile, di servizi sanitari di prossimità, di medicina territoriale e di percorsi riabilitativi per le persone più fragili, si affrontano temi che incidono concretamente sulla vita quotidiana di tante famiglie e che, proprio per questo, richiedono ascolto, confronto e risposte».

Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), intervenendo in merito alle criticità evidenziate dall’associazione guidata da Giuseppe Schipani.

«Conosco e apprezzo l’impegno che IO X Benevento porta avanti sul territorio, anche attraverso il lavoro della Comunità Educante e il dialogo con le famiglie, le scuole e il mondo del Terzo settore. È importante che queste realtà continuino a rappresentare bisogni reali, soprattutto quando riguardano minori con bisogni educativi speciali, persone con disabilità e cittadini che necessitano di percorsi di cura e inclusione adeguati».

«La sanità territoriale – prosegue Mastella – deve essere sempre più vicina alle comunità, capace di intercettare le necessità prima che diventino emergenze e di costruire risposte integrate tra servizi sanitari, istituzioni locali e soggetti sociali. In questa prospettiva, anche le questioni relative alla struttura di via Minghetti e alla piena operatività dei percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati meritano di essere approfondite, verificando quali siano le criticità ancora da superare e quali iniziative possano favorire una soluzione concreta».

«Per quanto mi riguarda, confermo la disponibilità a seguire queste problematiche nell’ambito del mio ruolo istituzionale, raccogliendo le indicazioni che arrivano dal territorio e favorendo, per quanto possibile, un confronto con gli interlocutori competenti della Regione e dell’azienda sanitaria. L’obiettivo deve essere quello di contribuire a individuare percorsi praticabili, con particolare attenzione alle persone che rischiano di pagare il prezzo più alto dei ritardi e delle difficoltà organizzative».

«Ringrazio Giuseppe Schipani e l’associazione IO X Benevento per il lavoro di sensibilizzazione e per l’approccio costruttivo con cui continuano a portare all’attenzione pubblica questioni di interesse collettivo. Il confronto tra istituzioni e realtà associative è prezioso proprio perché aiuta a far emergere le esigenze delle comunità. È da questo dialogo, con serietà e senza inutili contrapposizioni, che occorre partire per provare a dare risposte alle famiglie e ai cittadini del Sannio».

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