Pellegrino Mastella: le questioni sollevate da IoXBn vanno approfondite Il consigliere regionale interviene in merito alle criticità segnalate da Schipani

«Le questioni sollevate dall’associazione IO X Benevento meritano attenzione e un approfondimento nelle sedi istituzionali competenti. Quando si parla di neuropsichiatria infantile, di servizi sanitari di prossimità, di medicina territoriale e di percorsi riabilitativi per le persone più fragili, si affrontano temi che incidono concretamente sulla vita quotidiana di tante famiglie e che, proprio per questo, richiedono ascolto, confronto e risposte».



Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), intervenendo in merito alle criticità evidenziate dall’associazione guidata da Giuseppe Schipani.



«Conosco e apprezzo l’impegno che IO X Benevento porta avanti sul territorio, anche attraverso il lavoro della Comunità Educante e il dialogo con le famiglie, le scuole e il mondo del Terzo settore. È importante che queste realtà continuino a rappresentare bisogni reali, soprattutto quando riguardano minori con bisogni educativi speciali, persone con disabilità e cittadini che necessitano di percorsi di cura e inclusione adeguati».



«La sanità territoriale – prosegue Mastella – deve essere sempre più vicina alle comunità, capace di intercettare le necessità prima che diventino emergenze e di costruire risposte integrate tra servizi sanitari, istituzioni locali e soggetti sociali. In questa prospettiva, anche le questioni relative alla struttura di via Minghetti e alla piena operatività dei percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati meritano di essere approfondite, verificando quali siano le criticità ancora da superare e quali iniziative possano favorire una soluzione concreta».



«Per quanto mi riguarda, confermo la disponibilità a seguire queste problematiche nell’ambito del mio ruolo istituzionale, raccogliendo le indicazioni che arrivano dal territorio e favorendo, per quanto possibile, un confronto con gli interlocutori competenti della Regione e dell’azienda sanitaria. L’obiettivo deve essere quello di contribuire a individuare percorsi praticabili, con particolare attenzione alle persone che rischiano di pagare il prezzo più alto dei ritardi e delle difficoltà organizzative».



«Ringrazio Giuseppe Schipani e l’associazione IO X Benevento per il lavoro di sensibilizzazione e per l’approccio costruttivo con cui continuano a portare all’attenzione pubblica questioni di interesse collettivo. Il confronto tra istituzioni e realtà associative è prezioso proprio perché aiuta a far emergere le esigenze delle comunità. È da questo dialogo, con serietà e senza inutili contrapposizioni, che occorre partire per provare a dare risposte alle famiglie e ai cittadini del Sannio».