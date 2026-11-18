Le province campane per la pianificazione strategica dello sviluppo tra i temi al centro: investimenti, apporto Province, Comuni e Regione

Un Piano Strategico per lo Sviluppo provinciale è stato al centro dell’incontro seminariale che si è svolto presso la Presidenza della Provincia di Salerno con la partecipazione dei Presidenti delle Province di Avellino, Fausto Picone, Benevento, Nino Lombardi, Caserta, Anacleto Colombiano, della stessa Salerno, Giuseppe Parente, anche nella qualità di Presidente dell’Unione delle Province campane, e con il Vice Presidente nazionale UPI e Presidente della Provincia de L’Aquila, Angelo Caruso, ed il Direttore Generale UPI Piero Antonelli.

Il tema degli investimenti e delle priorità, il rapporto Province, Comuni e Regione, sono stati i temi dibattuti nel workshop “Pianificazione strategica provinciale e politiche di coesione 2028-2034: evidenze, potenzialità e linee guida operative”, organizzato dall'UPI a Salerno nell'ambito del Progetto “P.A.C.T. – Province Attive per la Crescita dei Territori”, finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 FESR-FSE. Nel corso del work shop è stato discusso il documento elaborato da Svimez. .

Come ha sottolineato il Presidente Parente, “le Province, per la loro natura di enti di area vasta, rappresentano il naturale punto di raccordo tra le istanze dei singoli Comuni e la programmazione regionale, soprattutto in realtà vaste e complesse come la nostra, che abbraccia aree costiere, poli urbani ed entroterra. Per la programmazione 2028-2034 occorre superare la logica degli interventi frammentati e dotare gli enti provinciali di strumenti strutturali, risorse umane qualificate e una chiara cabina di regia: solo così potremo trasformare le risorse europee in infrastrutture moderne, servizi efficienti e reale sviluppo per le nostre comunità”.

Il Direttore Antonelli nel suo intervento ha detto: “La pianificazione strategica è la condizione perché le Province entrino nel ciclo 2028-2034 come soggetti che orientano gli investimenti e non come semplici attuatori. Per questo come UPI siamo impegnati nell’obiettivo di potenziare le competenze che servono a fare delle Province le istituzioni chiave degli investimenti sui territori: il coordinamento dello sviluppo locale, la pianificazione strategica, il supporto ai Comuni, a cominciare dalle stazioni uniche appaltanti. Questo progetto è strategico, perché ci permette di rafforzare la capacità amministrativa delle ventinove province del mezzogiorno, sostenendo un processo di valorizzazione delle risorse umane. Il sostegno del Dipartimento delle Politiche di Coesione in questo percorso è essenziale”.

L’indagine SVIMEZ sulla pianificazione strategica, i cui risultati sono stati illustrati dal Prof. Carmelo Petraglia, Università della Basilicata e Consigliere scientifico SVIMEZ, indicano con chiarezza le urgenze su cui le Province chiedono interventi: una rete tra pari, formazione mirata, piattaforme comuni e un modello flessibile, con una cornice condivisa da adattare ai diversi territori, per esaltare un patrimonio informativo che può alimentare un sistema condiviso, un capitale umano formato in questi anni.

“I risultati di questa ricerca – ha sottolineato il Vicepresidente di UPI Angelo Caruso – confermano che tra le Province vi è un'ampia convergenza sul ruolo di regia sovracomunale che questi enti possono svolgere nel ciclo 2028-2034 delle politiche di coesione, in particolare nelle aree interne, grazie alla loro capacità di operare su una scala territoriale coerente con le esigenze di coordinamento, pianificazione e integrazione dei servizi. La dimensione provinciale consente infatti di connettere reti scolastiche, mobilità territoriale, viabilità, tutela ambientale e servizi ai cittadini all’interno di una programmazione unitaria. L’esperienza maturata dalle Province nell’ambito delle Stazioni Uniche Appaltanti, dell’assistenza tecnica e della progettazione territoriale dimostra la possibilità di sviluppare modelli stabili di accompagnamento amministrativo e progettuale a favore dei territori”.

Con il workshop si apre la fase di accompagnamento, che UPI e SVIMEZ condurranno fino alla chiusura del progetto: interviste one-to-one con le singole Province, un presidio specialistico, un tavolo permanente tra gli uffici di pianificazione e i primi passi verso un sistema informativo condiviso. Il percorso porterà al modello operativo di pianificazione strategica provinciale e alle Linee guida operative, con metodologie, indicatori e strumenti digitali, che saranno presentati all'evento finale del progetto a Roma il 10 dicembre. Le Linee guida partiranno dalle esperienze e dalle difficoltà concrete degli uffici, a cominciare da quelle discusse a Salerno. La rete messa in moto da P.A.C.T. conta oggi oltre 170 referenti provinciali impegnati sulle tre Linee, e UPI intende mantenerla attiva anche dopo la conclusione del progetto.

Il Presidente Lombardi, commentando l’esito dell’incontro, nel sottolineare il rilievo dell’indagine scientifica condotta sul territorio dalla Svimez, in linea con le prestigiose tradizioni dei Rapporti di questa Istituzione, ha voluto in particolare evidenziare come le Province e l’Upi della Campania abbiano concordato su una linea di azione e di intervento programmatico ed istituzionale finalizzato ad avviare una interlocuzione diretta con il Presidente della Regione Campania Fico al fine di definire provvedimenti e misure di rilancio della gestione da parte degli Enti di area vasta dello sviluppo socio-economico dei territori amministrati.