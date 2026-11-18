Civico 22: aumentare il numero dell'organico della polizia municipale L'impegno per la prossima amministrazione

"Nei capoluoghi di provincia l’organico ritenuto congruo per la polizia locale, i vigili urbani, è di un operatore ogni 830 residenti. Secondo questa indicazione, a Benevento sarebbero necessari 65 vigili mentre in attività ce ne sono la metà. L’allarme lanciato nei giorni scorsi da una delle sigle rappresentative è allora ampiamente giustificato. Non dobbiamo certo sottolineare le fondamentali funzioni della polizia municipale: controlli, vigilanza, tutela, decoro e tanta sicurezza".

Così Civico22 che si impegna, nella prossima amministrazione, ad aumentarne il numero mediante nuovi concorsi trasparenti o facendo scorrere le graduatorie: almeno altre sei unità, in modo che sia semplificato il lavoro di ufficio e una nuova pattuglia possa presidiare il territorio e infondere sicurezza in modo gentile, semplicemente con la presenza.

"Al contempo, riteniamo che la sicurezza sia fatta anche di dialogo e di conoscenza reciproca tra realtà diverse come la splendida manifestazione di qualche domenica fa a piazza Roma ha dimostrato: persone di colore, abitanti di vari quartieri, adolescenti, ragazzi egiziani, associazioni scout e genitori, tutti disposti in cerchio, superato l’imbarazzo hanno raccontato le loro storie, le loro paure e le loro speranze, tra strette di mano, abbracci e selfie".