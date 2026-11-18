Parcheggi a pagamento davanti all'ospedale "servono tutele non solo strisce blu" La sollecitazione del dirigente cittadino della Lega

"La sosta va regolamentata, ma pazienti, familiari e lavoratori devono essere tutelati".

Così Valentino Grieco, dirigente cittadino della Lega cxhe prosegue "Non contestiamo la necessità di regolamentare i parcheggi davanti al Fatebenefratelli, garantire la rotazione degli stalli e contrastare la sosta irregolare. Contestiamo, però, l'introduzione di un sistema a pagamento senza adeguate garanzie per chi frequenta l'ospedale per necessità di salute o di lavoro.

Chi si reca in ospedale non può sapere quanto dureranno una visita, un esame o un accesso al Pronto Soccorso. A preoccupazioni e difficoltà non si può aggiungere anche l'ansia del parcheggio e dei costi. Lo stesso vale per medici, infermieri e operatori che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale, spesso con turni notturni e festivi.

Chiediamo quindi all'Amministrazione chiarezza su tariffe, stalli disponibili ma soprattutto misure concrete di tutela, tra cui:

Prima ora gratuita per visite e accompagnamento dei pazienti;

Breve franchigia per salita e discesa, soprattutto per persone fragili e con disabilità;

Tariffe agevolate e tetti giornalieri per esigenze sanitarie;

Abbonamenti ridotti per familiari di pazienti ricoverati e per i dipendenti dell'ospedale;

Stalli e agevolazioni dedicate al Pronto Soccorso e al personale turnista;

Soluzioni di mobilità realmente compatibili con gli orari di lavoro.

Chiediamo un tavolo di confronto con Comune, direzione ospedaliera, lavoratori, associazioni dei pazienti e residenti, affinché vengano ascoltate le esigenze di chi vive quotidianamente questa realtà.

L'ospedale non è un luogo qualsiasi: è un servizio essenziale. La regolamentazione dei parcheggi non può prescindere dal diritto alla salute, dalla dignità delle persone e dal rispetto del lavoro.

Prima delle strisce blu vengono le persone".