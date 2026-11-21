SS 87: Errico chiede a Casillo interventi urgenti Pesa lo stop al traffico ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate

La chiusura al traffico dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate lungo la SS 87 Sannitica, nel tratto interessato dai viadotti nel territorio di Sepino, rischia di compromettere pesantemente i collegamenti tra la Campania e il Molise. Per questo il consigliere regionale Fernando Errico ha presentato un’interrogazione a risposta scritta all’assessore regionale ai Trasporti, on. Mario Casillo, chiedendo interventi urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico. L’ordinanza ANAS, in vigore dalle ore 21:00 del 20 novembre, introduce il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra il km 104+300 e il km 108+900. Una limitazione adottata per ragioni di sicurezza, ma che sta determinando importanti ripercussioni sulla mobilità tra i due territori, interessando non soltanto i collegamenti scolastici, ma anche quelli utilizzati quotidianamente da studenti universitari, lavoratori, pendolari e cittadini. Al centro dell’iniziativa di Errico c’è soprattutto la richiesta di attivare un servizio navetta sostitutivo, attraverso il coinvolgimento di AIR Campania e l’impiego di mezzi di dimensioni ridotte e con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, purché tecnicamente idonei e omologati per il trasporto di passeggeri. “La sicurezza deve essere sempre la priorità – dichiara Fernando Errico – ma non possiamo consentire che una limitazione alla circolazione si traduca nell’isolamento di intere comunità. Parliamo di collegamenti fondamentali per tante persone che ogni giorno si spostano per raggiungere il posto di lavoro, le università, le scuole o semplicemente per esigenze personali e familiari. Per questo – prosegue – ho chiesto alla Regione di verificare immediatamente la possibilità di attivare, attraverso AIR Campania, un servizio navetta con mezzi compatibili con le limitazioni imposte da ANAS. Si potrebbe organizzare un sistema di collegamento tra i principali nodi di interscambio della Campania e del Molise, prevedendo, laddove necessario, coincidenze e trasbordi in punti accessibili della viabilità. È una soluzione concreta da verificare rapidamente con tutti gli enti competenti, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza”. Nell’interrogazione viene evidenziato come le conseguenze dell’ordinanza riguardino anche i collegamenti interregionali, le corse effettuate da FlixBus e dagli altri vettori privati, nonché i servizi sostitutivi di Trenitalia. Una situazione resa ancora più complessa dall’assenza di collegamenti ferroviari diretti tra i territori interessati. “La questione ferroviaria rende il problema ancora più delicato – sottolinea Errico – perché non disponendo di collegamenti ferroviari diretti, il trasporto su gomma rappresenta un riferimento essenziale per la mobilità di tanti cittadini. Non possiamo limitarci a prendere atto delle deviazioni e delle difficoltà: occorre individuare una soluzione alternativa che consenta di mantenere almeno i collegamenti essenziali”. Il consigliere regionale chiede inoltre un confronto istituzionale immediato tra Regione Campania, Regione Molise, ANAS, Prefetture e soggetti interessati, oltre a una verifica straordinaria della viabilità alternativa, compresa la possibilità di autorizzare il transito degli autobus, previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche e dei pareri degli organi competenti. “Ho chiesto anche di conoscere i tempi effettivi previsti per il ripristino della normale circolazione. Le prime informazioni parlano di un’interruzione che potrebbe protrarsi per circa quindici giorni, ma servono indicazioni certe e aggiornate. Nel frattempo, bisogna agire. Il diritto alla mobilità dei cittadini va tutelato anche durante questa fase di emergenza. La Regione faccia la propria parte, coinvolgendo tutti gli interlocutori e mettendo in campo ogni soluzione praticabile”, conclude Errico.