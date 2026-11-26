Valle Telesina. Pd incontra i cittadini per parlare di Politica e aree interne La Segretaria provinciale Marcantonio ha annunciato incontro con Nardella

Nella sede del Circolo territoriale PD-Valle Telesina “Davìd Maria Sassoli” di Castelvenere, si è tenuta l’Assemblea dei Circoli del territorio per parlare della situazione politica e delle iniziative in Valle Telesina. Numerosa è stata la partecipazione, in rappresentanza delle varie Comunità in cui il PD opera attivamente: da Frasso Telesino a San Lorenzello, da Solopaca a Telese Terme, da Puglianello ad Amorosi.

Messaggi di adesione sono pervenuti da Guardia Sanframondi, Faicchio e Cerreto Sannita.

Ha partecipato la segretaria provinciale del PD Sannio, Filomena Marcantonio, e Giovanni Cacciano, coordinatore della segreteria politica. Ha aperto i lavori il presidente del Direttivo del Circolo territoriale “Sassoli”, Raffaele Simone, che ha coordinato il dibattito. Il segretario del Circolo, Antonio Di Brigida, dopo avere ringraziato i presenti e la segretaria provinciale del partito, ha sottolineato l’importanza dell’incontrarsi per elaborare insieme iniziative territoriali in una visione condivisa di valorizzazione delle risorse della Valle. Intervenuto successivamente il vicesindaco di Castelvenere Raffaele Simone, membro della Direzione provinciale e del Consiglio ANCI regionale, portando il saluto istituzionale ed il suo pieno consenso alla funzione attiva dei Circoli della Valle che si ritrovano periodicamente per promuovere iniziative territoriali condivise. Subito dopo è intervenuta la dr. Filomena Marcantonio. Si è detta vivamente grata di parlare e confrontarsi con la numerosa rappresentanza dei Circoli della Valle Telesina, concreta dimostrazione della vitalità e radicamento del PD nel territorio. Nella sua relazione ha toccato vari argomenti di politica generale e locale su cui il partito è impegnato e ancor più deve impegnarsi, in vista delle scadenze elettorali amministrative e nazionale; deve continuare ad aprirsi al sociale, con umiltà di approccio, affrontando le esigenze reali delle nostre Comunità, perché nessuno/a si senta solo/a, costruendo una solida e popolare alleanza politica e di programma, alternativa alla destra al governo: dall’agroindustria alla riconversione energetica, dalla solidarietà accogliente alla sicurezza sociale delle persone, dall’ambiente alla salute, dal protagonismo delle donne a quello degli studenti in movimento per la pace e per il diritto allo studio e per una scuola pubblica di qualità.

Ha esortato, infine, ad avere, in sintonia con Elly Schlein, una visione di riscatto e di “restanza” delle/nelle Aree Interne, con i nostri Borghi ricchi di cultura e di storia plurimillenaria. Concludendo il suo intervento, la Marcantonio ha annunciato che, a breve, avremo ospite in Valle Telesina Dario Nardella, deputato europeo, coordinatore per il Gruppo Socialisti e Democratici della Commissione Europea per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale (AGRI). Vivremo con lui una giornata di incontri, ascolto e proposte, in particolare per la risorsa primaria del nostro territorio. I vari interventi, che si sono succeduti, hanno concordato con l’analisi e i temi proposti alla discussione, ne hanno aggiunto altri da affrontare nei prossimi incontri, rimarcando l’importanza di un periodico incontraci, ascoltarci e mettere insieme proposte condivise, in modo da favorire il radicamento del PD nel territorio e renderlo popolare e utile ad affrontare i bisogni delle Comunità della Valle. Si è concordato di incontrarsi prossimamente per avviare una elaborazione condivisa di analisi delle risorse e di proposta programmatica della Valle Telesina. Sono intervenuti : Carmelina Stabile (Puglianello), Gennaro Coletti (Amorosi), Raffaele Di Cerbo (Frasso T.), Giuseppe Stanzione (Solopaca), Giuseppe A. Di Mezza (Telese T.), Giovanni Meglio (San Lorenzello), Danilo Di Gioia (Direttivo “Sassoli”), Romualdo Garofano (Direttivo “Sassoli”), Crescenzo Simone (Direttivo “Sassoli”), Anna Iadevaia (Coordinamento Donne “8 Marzo e non solo”), Maria Guerrera ( cuola-Lega SPI- CGIL Valle T.), Domenico De Blasio (Responsabile Lega SPI- CGIL.Valle T.).