Benevento, approvato in Giunta il Bilancio di previsione L'assessore Razzano: "Rispettati i termini previsti dal legislatore"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il Bilancio di previsione. "Anche quest'anno - spiega l’assessore Giovanna Razzano - il Bilancio di previsione è approdato all'attenzione dell'Esecutivo nel pieno rispetto dei termini previsti dal legislatore. Ciò consente a tutti i settori una capacità di gestione e programmazione tempestiva ed efficiente. Siamo tra i primi in Campania ad approvare in Giunta il documento contabile previsionale. Il documento, allorquando provvisto dei necessari pareri, approderà, entro fine anno, in Consiglio comunale, dove relazionerò ai gruppi consiliari sui principali aspetti di natura finanziaria e proporrò all'Assise l'adozione definitiva del provvedimento".