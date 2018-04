Nuoto, Pirozzi solo quarta nei 200 farfalla La sannita non brilla dopo il successo nei 200 sl e il pass per gli Europei

Dopo la bella vittoria nei 200 stile libero di mercoledì, Stefania Pirozzi non è riuscita a ripetersi nei 200 farfalla. La campionessa campana, che difende i colori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, si è piazzat5a solo al quarto posto in una gara in cui ha spesso messo la mano davanti alle altre.

Alto il suo tempo, 2'11''53, segno evidente di una condizione non proprio perfetta che non le permette di tornare ai suoi livelli cronometrici. In queste condizioni è certamente più facile nuotare lo stile libero, dove anche quando non era al top ha sempre tirato fuori buone prove, che una specialità come i 200 delfino dove ha trovato il trio Polieri (2'08''15), Bianchi (2'08''33) e Cusinato (2'08''78) che hanno anche staccato il pass per gli europei di Glasgow a cui la Pirozzi è già qualificata dopo la vittoria nei 200 sl.