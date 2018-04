Tennis, serie B: CT San Giorgio a San Benedetto del Tronto Esordio esterno per la squadra del presidente Michele Pepe

Inizia domani alle 10:00 a San Benedetto del Tronto l'avventura del Circolo tennis San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe nel campionato di serie B 2018. La squadra sangiorgese si presenta ai nastri di partenza con qualche novità di livello assoluto ma soprattutto con Antonio, Daniele e Roberto Pepe che formano lo zoccolo duro di una squadra che potrà dare spettacolo. All'esordio sarà importante partire bene. Provare a portare a fare punti e verificare anche le condizioni degli atleti che scenderanno in campo. Oltre al riconfermato tennista svedese Dragos Madaras, numero 935 delle classifiche Atp in singolare e 604 in doppio, occhi puntati anche su Pascal Brunner, numero 485 al mondo in singolare, che dovrà dare certezze alla squadra essendo un 2.2. Dopo la trasferta di San Benedetto del Tronto la squadra preparerà l'esordio casalingo di domenica 22 aprile ospiterà il Tennis Club Citta' dei Mille.