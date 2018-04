Tennis, serie B: San Giorgio ospita il TC Città dei Mille Sfida difficile per gli uomini di Michele Pepe che potranno contare sul supporto dei propri tifosi

E' tutto pronto al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio per la seconda giornata del girone 2 del campionato italiano di serie B. Gli uomini del presidente Michele Pepe ospiteranno un avversario di rango, il Tennis Club città dei Mille di Bergamo. Compagine molto ben attrezzata e che potrà contare su tennisti di grosso calibro come il 2.1 Nils Gunter Langer e il 2.2 Andreas Timo Beck.

Avversari difficili da affrontare e da battere, ma Daniele Pepe e compagni potranno contare anche sull'apporto del pubblico amico. E' annunciato il pienone al Circolo Tenns San Giorgio del Sannio anche per osservare da vicino il nuovo acquisto Marco Pascal Brunne (2.2) e tornare ad applaudire quel Dragos Madaras che lo scorso anno fece divertire i tanti appassionati di tennis giunti a far visita al circolo sangiorgese. Si parte alle 10:00 con i primi due singolari a cui faranno seguito altre due sfide e i due doppi finali. Si gioca sulla terra, superficie congeniale ai fratelli Pepe che in casa non hanno mai deluso le aspettative.