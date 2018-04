Tennis, il CT San Giorgio si impone all'esordio casalingo Battuto 4 a 2 il CT Città dei Mille di Bergamo

E' un CT San Giorgio da applausi quello che all'esordio casalingo ha battuto 4 a 2 il CT Città dei Mille di Bergamo. I ragazzi del presidente Michele Pepe si sono imposti grazie alla netta supremazia nei doppi finali dopo aver chiuso i quattro singolari sul 2 a 2. Sui campi in terra battuta del circolo sangiorgese c'è stato spazio per un grande spettacolo. De Maio è stato sconfitto con un doppio 6/2 da Langer (2.1), Daniele Pepe ha avuto la meglio sul Contonovis (2.7) con un facile 6/0 6/1, mentre la sfida tra Roberto Pepe e Tondini (2.7) si è decisa solo al terzo set. Dopo che il sannita aveva rimontato il 6/1 iniziale aggiudicandosi la seconda partita per 6/2, non è riuscito a ripetersi nella terza quando il tennista della formazione Bergamasca ha chiuso per 6/3. Nessun problema invece per Antonio Pepe che ha battuto Griffini con un doppio 6/0 tra gli applausi del pubblico di casa.

Dopo una breve pausa, alle 14:00 sono iniziati i doppi con la collaudata coppia composta da Antonio e Roberto Pepe che ha vinto con facilità il proprio match, e il duo De Maio-Daniele Pepe che si è imposto 6/3 7/5 su Langer-Falangheri dando il via alla festa dei padroni di casa che hanno fissato il risultato sul 4 a 2