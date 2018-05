Giro d'Italia: Pesco Sannita regala al Sannio la corsa rosa Il piccolo centro in provincia di Benevento ospiterà i girini per la prima volta

Il Sannio e il Giro d'Italia, un amore profondo che dura da quasi un secolo. Nel 2018 sarà Pesco sannita ad accogliere la carovana rosa in una tappa che si concluderà a Campo Imperatore. Sono undici le visite della più bella corsa ciclistica nella provincia sannita: la prima nel 1925 quando il Giro fece tappa a Benevento con la vittoria del primo campionissimo del pedale, Costante Girardengo.

Nel 1965 la quarta tappa fu Rocca di Cambio-Benevento con la vittoria di Adriano Durante, e il giorno successivo partenza dalla «Dormiente» ed arrivo ad Avellino con Michele Dancelli che tagliò per primo il traguardo irpino. Sei anni dopo spazio ancora a Benevento con Ercole Gualazzini che regolò il gruppo. Ventiquattro mesi più tardi ecco l'incredibile sfida tra Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck, con quest'ultimo che vinse in volata.

Nell'edizione successiva, quella del 1978, la settima tappa Silvi Marina-Benevento fu vinta da Giuseppe Saronni, uno che negli anni avrebbe fatto sfracelli e quel giorno fece intravedere il suo immenso talento.

Nel 1987 ecco il Giro a San Giorgio del Sannio. Dopo 168 km fu lotta a tre tra Rosola, Bontempi e Allocchio con il primo che sbaragliò la concorrenza.

Otto anni più tardi è stata la volta di un altro paese sannita come Telese Terme che ospitò la partenza della cronometro individuale che arrivava a Maddaloni. Lo svizzero Tony Rominger dominò la frazione e mise le basi per portare la maglia rosa fino a Milano. Le ruote veloci tornarono protagoniste a Benevento nel 2002 con la vittoria in volata dell'australiano Robbie Mc Ewen. Due anni dopo il Giro è tornato a far visita al Sannio con la Sulmona-Benevento vinta da Michele Scarponi dopo una splendida fuga

Nel 2012 toccò a San Giorgio ospitare la partenza di una tappa e mettere le basi per la frazione di domenica 17 maggio 2015 con partenza dalla dormiente e arrivo a San Giorgio del Sannio dove vinse Paolo Tiralongo. Un anno dopo arrivo a Benevento con vittoria in volata di Andre Graipel. Nel giorno successivo partenza da Ponte che precede la prima volta di Pesco Sannita.