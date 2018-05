Pesco Sannita, una grande festa rosa per il Giro d'Italia Paese invaso dagli appassionati, boati per Fabio Aru e Chris Froome

Il Giro d'Italia arriva, sosta, porta entusiasmo e poi va via verso un nuovo paese e altri tifosi da salutare. Anche Pesco Sannita ha provato l'ebrezza di ospitare la più importante corsa ciclistica italiana. Sembrava un sogno qualche anno fa, ma grazie all'impegno del Sindaco Antonio Michele e di Nicola Antonelli, tutto questo è diventato realtà.

Il meteo è stato clemente. Dopo la pioggia di Montevergine un timido sole ha accolto i “girini” nella piazza di Pesco Sannita gremita come mai prima d'ora. L'entusiasmo della carovana pubblicitaria ha colpito grandi e piccini. E' scattata la classica caccia al gadget sia nella zona di partenza che nel villaggio dedicato agli sponsor. E' stata una grande festa che resterà nella storia del piccolo centro sannita che per l'occasione si è regalato un monumento che ricorderà a tutti la giornata di domenica 13 maggio 2018.

Grandi applausi per il campione olimpico Elia Viviani, attuale maglia ciclamino, per il colombiano Chaves, e soprattutto per Chris Froome e Fabio Aru, i più attesi dagli appassionati. Per loro una lunga ovazione prima del saluto finale quando il gruppo era schierato sulla linea di partenza.

La partenza è sempre un momento particolare, e chi lo ricorderà con grande emozione sarà il primo cittadino Antonio Michele che ha dato il via alla tappa che giungerà a Campo Imperatore.