Tennis, CT San Giorgio superlativo contro il CT Bardolino Terzo successo per i ragazzi del presidente Michele Pepe che si sono importi per 5 a 1

Il CT San Giorgio del Sannio torna alla vittoria spazzando via il CT Bardolino con un netto 5 a 1. Sui campi di casa i ragazzi del presidente Michele Pepe non hanno lasciato scampo alla formazione veneta messa subito alle corde. Il confronto si è deciso già nei singolari con Daniele Pepe che ha inflitto un pesante 6/3 6/0 a Zennaro portando il primo punto ai sanniti.

A continuare l'opera di demolizione ci hanno pensato Mauro De Maio che ha superato Visioli con un doppio 6/4, Roberto Pepe vittorioso 6/4 6/4 su Morandini e Antonio Pepe che con un facile 6/1 6/2 ha contribuito a regalare l'intera posta in palio ai campani. Nei doppi Antonio e Roberto Pepe hanno superato la coppia Morandini-Cicco, mentre Daniele Pepe e De Maio sono stati battuti dal duo Zennaro-Visioli.

Per il CT San Giorgio del Sannio si tratta della terza vittoria in quattro match disputati, un cammino quasi perfetto che permetterà agli uomini di Michele Pepe di blindare al più presto la qualificazione ai play off promozione.