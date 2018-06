Trofeo Città di Telesia, in gara l'olimpionico Kemboi Il keniano ha vinto la medaglia d'oro ai giochi di Atene e Londra

Telese Terme (Bn) si appresta ad ospitare la 12^ edizione del Trofeo Città di Telesia, corsa su strada Internazionale di 10 km, una edizione in simbiosi con i giorni che mancano al suo appuntamento ovvero dodici, ma già pronta ad annunciare un primo importante nome per dare lustro al suo albo d’oro. Proprio ieri sera si è avuta la conferma che sarà al via per la prima volta sulle strade della corsa Telesina il keniano Ezekiel Cheboi Kemboi uno dei più grandi campioni dell’Atletica Leggera nella specialità dei 3000 Siepi. L’atleta keniano Ezekiel Kemboi nato a Matira (Ken) il 25 maggio 1982, nella sua lunga carriera non ancora terminata, ha vinto due Olimpiadi, quattro Mondiali poi una lunga serie di medaglie d’Argento e di Bronzo nelle varie competizioni mondiali ivi compresi i Grand Prix Iaaf, senza contare i titoli nei Giochi del Commonwealth, i Giochi Panafricani, i Campionati Africani sin dalla categoria Junior. Questo grande campione dei 3000 Siepi ma anche ottimo protagonista in distanze più brevi e più lunghe in pista, ma anche in numerose corse su strada, recentemente è arrivato secondo battuto solo in volata nella 10 Km della Scalata al Castello di Arezzo gara che aveva già vinto nel 2011, quindi non proprio come potrà pensare qualcuno sul viale del tramonto, sarà per lui una prima volta al Trofeo Città di Telesia. Nel frattempo la rinnovata società organizzatrice l’S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM che vuol mantenere inalterata l’immagine di efficienza organizzativa propone alcune novità che andranno in essere sia per il weekend del 16 e 17 giugno, ma anche per quello della Maratonina Città di Telese in programma la seconda domenica di ottobre del corrente anno. In primis quella logistica della nuova location del Trofeo Città di Telesia sempre all’interno delle Terme, ma presso il Salone Goccioloni nel cuore del centro termale posto di fianco alla omonima piscina, dove al suo interno si potranno ritirare i pettorali gara e relativo super pacco gara, salone Goccioloni che aprirà i battenti sabato 16 giugno dalle ore 15,00 sino alle ore 20 e domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 18,30, ma non arrivate all’ultimo momento la gara prenderà il via esattamente alle ore 19,00 da Viale Europa e arrivo in Piazza Minieri. Medaglia per tutti i classificati di nuova grafica e visibile sul sito www.trofeotelesia.it, dove si possono trovare una miriade di informazioni per ogni tipo di esigenza. Per chiudere dopo aver aperto con la presenza di un campionissimo come Ezekiel Kemboi, vi sarà a breve un ulteriore comunicazione su uno e altri super campioni per la 12^ edizione del Trofeo Città di Telesia sia in campo maschile che in quello femminile. La presentazione ufficiale ai media, autorità e sponsor verrà comunicata tempestivamente, in linea di massima è prevista per mercoledì, max giovedì della settimana prossima, per una manifestazione che avrà ancora una volta e questo sin dalla sua prima edizione come principale sponsor l’azienda Mangimi Liverini.