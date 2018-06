Trofeo città di Telesia: tanti nomi di alto livello Oltre al keniano Kemboi occhi puntati su Rosaria Console e l’emergente gambiano Nfamara Njie

Pochi giorni all’appuntamento di domenica prossima a Telese Terme (Bn) con la 12^ edizione del Trofeo Città di Telesia, corsa su strada Internazionale di 10 km, evento organizzato dal rinnovato gruppo telesino S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM.

Si lavora alacremente per definire il cast completo dei Top Runner maschile e femminile che andranno ad affiancarsi al campionissimo Ezekiel Cheboi Kemboi il due volte campione olimpico e quattro volte iridato dei 3000 Siepi, tra l’altro reduce dal secondo posto della Scalata al Castello di Arezzo sui 10 km battuto in volata dal connazionale Kalale e poi dal successo nei 3000 Siepi al Meeting di Ponzano Veneto.

Arrivano le prime conferme per alcune presenze di prestigio in primis quella in campo femminile con il ritorno a Telese Terme di Rosaria Console (G.A. Fiamme Gialle), fresca reduce dal suo terzo titolo sui 10000 mt vinto a Ferrara il 12 Maggio scorso e soprattutto l’aver ritrovato una buona condizione dopo alcuni acciacchi che ne avevano frenato l’attività, in campo maschile arriva la conferma che sarà al via anche Nfamara Njie (Atl. Casone Noceto) l’atleta gambiano allenato da Giammarco Buttazzo (Atl. Casone Noceto, pure lui al via) che ha tutta una storia da raccontarsi, essendo arrivato in Italia a soli 16 anni su un barcone poi adottato da una famiglia pugliese, compirà 20anni il prossimo 24 luglio ed ha già vinto un titolo italiano Allievi di Cross, un titolo italiano Junior nei 10 km su strada, il 12 maggio scorso a Ferrara il titolo italiano Promesse dei 10000 mt in pista.

Altro ritorno a Telese per la gara maschile oltre a quello del pugliese Giammarco Buttazzo sarà dell’altro pugliese Domenico Ricatti (C.S. Aeronautica Militare) detto Mimmo per gli amici, ma il cast completo verrà presentato in questi giorni nel corso di una conferenza stampa che si terra nel salone Goccioloni delle Terme, che poi sarà sede della distribuzione pettorali e pacchi gara da sabato pomeriggio dalle ore 15,00 sino alle ore 20 e domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 18,30. Il via della gara da Viale Europa alle 19,00 con arrivo in Piazza Minieri. Per ulteriori informazioni relative a premiazioni, percorso e tanto altro sul sito: www.trofeotelesia.it