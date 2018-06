Tennis, a Morcone la IV edizione del "Memorial Aurora Marino" Il torneo scatterà il 29 giugno e si concluderà l'8 luglio

La IV edizione del “ Memorial Aurora Marino”, torneo nazionale di tennis di terza categoria maschile e femminile, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, del Comune di Morcone e della Pro-Loco, viene organizzato dall’Associazione Tennistica Dilettantistica Tennis Club Morcone Il Torneo è dedicato all'atleta, nonché Presidente del Circolo Tennis S. Erasmo, “Aurora Marino” tragicamente venuta a mancare il 13 gennaio del 2015. La manifestazione è divenuta, negli anni, un meeting sportivo molto atteso, in quanto rappresenta l’apertura dell’agenda estiva delle attività sportive e sociali del circolo, tanto da attirare tantissimi atleti provenienti sia dalla nostra regione

che dal vicino Molise. Il torneo, si terrà dal giorno 29 giugno al giorno 8 luglio, salvo imprevisti. Lo staff organizzativo del Tc Morcone, con in testa i consiglieri Raffaele Della Penna e Alessandro Tanzillo, sta infatti lavorando alacremente per l’ottima riuscita dell’evento: “Sono sicuro – dichiara il presidente del Tc Morcone , Girolamo Iacobelli – che, come consuetudine, il Memorial saprà sorprenderci per il livello cha ha abituato sia il pubblico che gli addetti ai lavori durante questi anni. La macchina organizzativa è già in moto da mesi perché riteniamo il Memorial un classico irrinunciabile della nostra agenda, e siamo sempre orgogliosi di poter ricordare, come merita, Aurora Marino, appassionata di tennis e vicina soprattutto ai più giovani.

C’è tempo sino a martedì 27 giugno per formalizzare le iscrizioni per la categoria da 4.nc a 4.1 , mentre per la categoria da 3.5 a 3.1 il termine è il 3 luglio.

Gli orari di gioco i vari tabelloni oltre ad essere pubblicati sul portale dei tornei (PUC), della F.I.T., saranno consultabili sia sul sito del circolo che sulla pagina ufficiale facebook “ATD Tennis Club Morcone".