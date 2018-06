Trofeo città di Telesia, oltre 1800 gli iscritti La partenza è fissata per le 19 di domenica 17 giugno. C'è anche la stella Kemboi

Presentato venerdì sera a Telese Terme (Bn) nel salone Goccioloni delle Terme il 12° Trofeo Città di Telesia la gara Internazionale di 10 km in linea di corsa su strada in programma domenica nella tardo pomeriggio con partenza alle ore 19,00 da Viale Europa.

Confermati tramite le iscrizioni prevenute alla TDS gli oltre 1800 iscritti (1827 alla vigilia della gara), definita anche la Starting List maschile e femminile dove sono confermati i già preannunciati Ezekiel Kemboi (Ken), Njie (Gam-Atl.Casone Noceto), El Mazoury (fresco di passaggio proprio ieri dalle Fiamme Gialle all’Atletica Casone Noceto), poi i due della categoria promesse:Alessandro Giacobazzi e Pietro Riva, poi gli indomiti e sempreverdi Domenico Ricatti, Giammarco Buttazzo e Giovanni Auciello. In totale sono ben 21 gli atleti in campo maschile che sotto l’aspetto tecnico e in base ai loro personali sui 10 km di corsa su strada si fanno preferire rispetto al corposo numero di partecipanti, sempre fatto salvo di qualche sorpresa. In campo femminile oltre a Rosaria Console (G.A. Fiamme Gialle) e Fatna Maraoui (C.S. Esercito) vi saranno: Sofiya Yaremchuk (Ukr) seconda la scorsa edizione, la Elvaine Nimbona (Bdi), Hanane Janat (Mar) e le nostre Silvia La Barbera, Sara Brogiato e Christine Santi.