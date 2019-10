Pallavolo: sabato derby di coppa per SG Volley e Accademia Le due squadre sannite disputeranno il campionato di serie C che inizierà il 19 ottobre

La stagione della DP Noleggi SG Volley è cominciata con una sconfitta in Coppa Campania contro l'ASD Primavera. 3 a 1 (25-22, 22-25, 25-16, 25-22) il punteggio con cui le sannite hanno ceduto il passo alle rivali che hanno fatto la differenza nel terzo e nel quarto parziale.

Un match che è servito a rompere il ghiaccio dopo la lunga fase di preparazione e che forse potrebbe regalare qualche vantaggio in vista del derby contro l'Accademia di sabato pomeriggio a San Giorgio del Sannio. DP Noleggi SG Volley e Accademia si sfideranno per il secondo match del girone di Coppa Campania mentre non sono state inserite nello stesso girone in campionato.

La compagine sangiorgese disputerà il girone A, quella beneventana è stata inserita nel gruppo B insieme alla Gimel Sant'Agata. Il torneo di serie C prenderà il via il 19 ottobre. La DP Noleggi SG Volley esordirà in casa contro il Cus Napoli. Inizio casalingo anche per l'Accademia che sfiderà l'Ottima Volley, mentre la Gimel Sant'Agata se la vedrà contro l'ASD Ischia Pallavolo.