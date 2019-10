Telesia Half Marathon, superata quota 2660 iscritti Telese Terme si conferma terra di podismo con un altro grande evento

Tutto pronto a Telese Terme (BN) per la 5^ edizione della TELESIA HALF MARATHON e della 3^ PINK RACE in programma domenica mattina. Superata quota 2660 iscritti: viste le tante concomitanze del calendario Fidal e non solo quello, è comunque un successo di numeri, e se il meteo non ci mette lo zampino, lecito attendersi il record di classificati stabilito con 2289 lo scorso anno.

Definita anche la lista dei Top Runner e anche sotto questo aspetto possono scaturire uno o anche entrambi i record della gara telesina di mezza maratona, stabiliti nel 2017, con 1.02’08” quello maschile e 1.11’24” il femminile. La gara su un percorso collaudato e omologato a livello internazionale prenderà il via alle ore 9,00 per la 21 km e 97 metri, mentre la Pink Race in rosa a favore della ricerca per il tumore al seno delle donne avrà il suo start alle 9,05 e su un percorso ovviamente più breve di 3 km. Per tutti partenza da Viale Europa e arrivo in Piazza Minieri.

La sfida in campo maschile è tutta africana con i keniani Tiongik, Mwangi, Koech e Ruto , l’ugandese Kipngetich, dei nostri al via il rientrante Domenico Ricatti e Antonello Landi; qualche speranza in più in campo femminile che vi possa essere dell’azzurro sul podio viene dalla presenza di Valeria Straneo e Sara Brogiato, ma favori del pronostico per Winfridah Moseti (Ken), la primatista della Telesia Half Marathon e fresca reduce dal personale ottenuto a Udine di 1.09’07”, poi le altre keniane Lenah Jerotich vincitrice della scorsa edizione, e Ivyne Lagat, poi la Munguleya (Uga), la Ghizlane (Mar); ma attenzione alla brava Sofiya Yaremchuk (Ukr) seconda lo scorso anno.