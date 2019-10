Tennis: i cugini Pepe ancora protagonisti Daniele e Antonio si sono sfidati in finale a Torremaggiore con la vittoria del primo

Ancora un faccia a faccia. Ancora in finale. Daniele Pepe e Antonio Pepe del CT San Giorgio del Sannio si conoscono benissimo. Sono cresciuti insieme sia dentro che fuori dal campo essendo cugini. La scorsa settimana Antonio aveva battuto in finale Daniele portando a casa il trofeo messo in palio al torneo di Melfi. Questa volta, a Torremaggiore in provincia di Foggia, a trionfare è stato Daniele che si è preso la sua rivincita in un altro match bello ed entusiasmante. I due si conoscono benissimo e hanno dato vita ad una partita combattuta e spettacolare. 6/3 7/6 il punteggio finale in favore di Daniele che ha riconfermato il titolo conquistato dodici mesi fa in un torneo dal montepremi di 1.200 euro. Settimana fantastica per il CT San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe che ha visto i suoi ragazzi trionfare in due tornei consecutivi. A completare l'opera, ci ha pensato ancora una volta Daniele, capace di vincere con Gianluca Piccoli anche il torneo di doppio per 6/2 6/4 sulla coppia formata da Antonio e Valerio Espedito.

Quella dei cugini Pepe è stata una stagione fenomenale vincendo i tornei più importanti nelle prvince di Benevento e Avellino, riuscendo a vincere anche fuori regione oltre ad aver raggiunto numero finali. Quindi una stagione da incorniciare che lascia ben sperare anche in vista dei campionati a squadre dove il CT San Giorgio del Sannio è sempre competitivo da diversi anni.