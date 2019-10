Accademia, esordio casalingo contro l'Ottavima Napoli Sfida in programma sabato alle 18:00 alla Palestra Rampone

Domani pomeriggio, alla Palestra Rampone di Benevento, comincia infatti la stagione regolare delle giallorosse che riceveranno la visita dell'Ottavima Napoli, gara valevole per la prima giornata del girone B di serie C.

L'esordio arriva dopo le due vittorie consecutive in Coppa Campania che hanno regalato, oltre al pass per la fase successiva, anche tante buone indicazioni al mister Ruscello, a testimonianza di come la squadra si sia preparata con grande applicazione e determinazione per questo appuntamento. Tutti i nuovi arrivi del mercato estivo hanno dimostrato di essersi ben inseriti e insieme all'ossatura degli ultimi anni rappresentano una squadra che può tranquillamente dire la sua in una stagione che comunque si presenta lunga e molto equilibrata per tutte le formazioni, anche alla luce della nuova formula del campionato che vedrà la partecipazione ai play off delle prime otto classificate dei due gironi A e B.

Non sarà della partita D'Ambrosio nelle fila giallorosse, per il resto la formazione che dovrebbe scendere in campo sarà la stessa di quella vista nell'ultima gara di Coppa contro Avella. La squadra napoletana, invece, si presenta con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle i risultati delle prime uscite di coppa (ko con Cus Napoli e Pozzuoli) e iniziare con il piede giusto la sua stagione.

Tanta attesa ed emozione, come ogni debutto, per l'Accademia e inizio di gara fissato alle ore 18.00. Intanto sono stati resi noti anche i gironi della seconda fase di Coppa Campania. Le giallorosse, inserite nel girone 2, esordiranno il 14 Novembre a Benevento con l'Elisa Volley Pomigliano. Poi due trasferte con la Volalto 2.0 Caserta e il Vesuvio Oplonti rispettivamente 21 e il 27. Le prime due classificate, insieme all'altra coppia del girone 1, si qualificheranno alla Final Four di gennaio che assegnerà la coppa.