Minibasket, iniziate le attività del settore provinciale Tanti i bambini impegnati nel primo giorno presso la palestra del Liceo Scientifico G. Rummo

Hanno preso il via le attività del settore minibasket provinciale. Il primo incontro è andato in scena nella palestra del Liceo Scientifico G. Rummo. "L’inizio dell’attività nei vari centri minibasket della provincia beneventana affiliati alla F.I.P –ha spiegato il delegato Marco Mirra- è sempre fonte di speranza e gioia per un nuovo anno sportivo ricco di pallacanestro. Il minibasket in particolare, oltre ai trofei dedicati per ogni categoria prevede raduni, feste, concentramenti, allenamenti in comune e tante altre iniziative volte a incrementare la passione nei nostri bambini per il nostro fantastico gioco-sport.

Nel pomeriggio di ieri grazie alla disponibilità dell’impianto delle società ASD Libertà e AP Libertà 1993 si è tenuto il concentramento pre-trofeo per la categoria “esordienti” e a scendere in campo sono state le società: ASD Libertà, Basket S. Agnese, Caudium Basket Club, Città dei Raggazzi e Magic Team’92.

Durante la manifestazione i bambini (nati nel 2008/09) sono stati impegnati su due campi di dimensioni ridotte in partite di 3c3 SPRINT rispetto al giocare 5c5 (modalità di gioco della categoria) con tempi di gioco brevi facilitando così la partecipazione attiva di tutti durante le partite. Il prossimo impegno in programma sarà domenica 27 ospiti di Città dei Ragazzi (Telese Terme) dove scenderanno in campo i bambini appartenenti alla categoria Aquilotti/Gazzelle."