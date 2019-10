Miwa Benevento, caccia al tris contro Mugnano I sanniti vogliono vincere ancora, appuntamento al Pala Parente domenica alle 18:00

Domenica alle 18:00 tra le mura del PalaParente la Miwa Energia Cestistica Benevento ospita Al Delfino Basket Mugnano, match valido per la terza giornata del campionato di Serie C Silver. La squadra di Coach Olivo Francesco arriva a Benevento con due punti in classifica complice la vittoria in trasferta a Nola, al debutto, e la debacle casalinga contro Potenza. Degni di nota finora il centro Giovanni Cullia - 38 punti - e la guardia Armando Tavassi - 37 punti.

La Miwa Energia, invece, è prima in classifica per via della doppia vittoria e dello scarto punti di ben 46, avendo vinto tutte e due le scorse partite con un margine di 23 punti. I Cinghiali di Benevento di Coach Annecchiarico arrivano alla gara con il roster al completo avendo recuperato anche il Capitano Luciano Rusciano, vittima di un’influenza in settimana.

“Grande entusiasmo ma anche massima concentrazione durante gli allenamenti della settimana - afferma il Coach Annecchiarico - che come al solito sono stati di grande intensità. Mugnano è una squadra giovane e con grande spirito combattivo ma i miei ragazzi sanno che dobbiamo difendere le mura amiche e vivere ogni gara con il massimo dell’impegno e del rispetto per i nostri avversari.”

L’appuntamento è dunque per Domenica 20 Ottobre alle ore 18:00 al PalaParante di Benevento per la sfida tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Al Delfino Mugnano.