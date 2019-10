Miwa Benevento, terzo successo per la capolista Al Pala Parente battuto il Mugnano per 79 a 65, decisivi Moccia e il cubano Garcia

Il tris è servito. La missione è compiuta. La Miwa Benevento non si smentisce. Conferma ancora una volta il suo ruolo da favorita battendo al Pala Parente l’ostico Mugnano. Sfida equilibrata. A tratti anche molto complicata. Gli ospiti hanno tenuto testa a Moccia e compagni giocando alla pari per i primi due quarti. Poi l’esperienza e la caratura tecnica ha fatto la differenza. Ma fino ad ora è stato certamente il test più probande affrontato dalla truppa di coach Annecchiarico.

Il tecnico sannita sicuramente non sarà contento dei punti concessi nel primo quarto di gara terminato 25 a 22. Troppi per una squadra come la Miwa. Segno evidente che la lucidità è poca e alcune situazioni e scelte di gioco non sono state interpretate perfettamente. Ma anche nelle serate più complicate. Quelle in cui non tutto viene con facilità. La Miwa ha fatto vedere di che pasta è fatta affidandosi dopo l’intervallo lungo ai suoi giocatori di spessore.

Bravissimo Rianna, fenomenale il solito Moccia che con 25 punti è stato il miglior realizzatore dell’incontro, così come importanti i 23 messi a referto da Taylor Garcia. Proprio il cubano è stato sfortunato protagonista di un incidente sul parquet. Un contatto con l’avversario e un infortunio che l’ha costretto a lasciare la squadra negli ultimi minuti.

Finale di partita che poteva diventare incandescente essendo minime le distanze, ma quando conta e la palla pesa di più, i giocatori della Miwa hanno fatto la differenza ristabilendo le distanze in un match chiuso sul 79 a 65. Mugnano ha giocato una partita al di sopra delle sue potenzialità. La truppa sannita invece non ha giocato al massimo. Ma quello che più contava era ottenere i due punti. Obiettivo raggiunto e vetta della classifica confermata. Al resto ci penserà coach Annecchiarico nel corso della settimana, quando dopo aver saputo l’entità dell’infortunio di Taylor Garcia, lavorerà sui meccanismi ancora da migliorare della sua squadra.

Il tabellino della gara:

Miwa Energia Cestistica Benevento 79

Delfino Mugnano 65

(25-22, 43-40, 65-56)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 8, Requena 13, Damiano ne, Salerno ne, Parrillo 3, Moccia 25, Giorgione ne, Liparulo, Rusciano 5, Laudanna ne, Esposito 2, Taylor Garcia 23. Coach Annecchiarico