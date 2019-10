Accademia, esordio con bottino pieno Le sannite hanno superato per 3 a 1 l'Ottavima Napoli

Inizia bene il campionato dell'Accademia Volley che nella gara di esordio supera alla Palestra Rampone di Benevento l'Ottavima Napoli con il punteggio di 3-1 (25-13, 25-21, 23-25, 25-17) e conquista così i primi tre punti stagionali.

Dopo un inizio di gara molto promettente delle giallorosse con un primo set giocato davvero con grande determinazione e vinto praticamente senza difficoltà, la partita diventa più equilibrata a partire dalla seconda frazione. L'Ottavima inizia a difendere con grande intensità, inducendo spesso le padrone di casa all'errore. La maggiore lucidità dell'Accademia nel momento cruciale porta le beneventane avanti sul 2-0, non altrettanto nella terza frazione dove invece l'Ottavima riesce ad essere più brava nel finale e a portare così la gara al quarto set.

L'ultima frazione diventa piuttosto accesa e nervosa, l'Ottavima vede la possibilità di allungare la gara al tie break mentre l'Accademia cerca a tutti i costi di chiudere la partita. A prevalere, alla fine, è proprio la maggiore attenzione delle giallorosse che, come nel secondo set, riescono a tenere alta la concentrazione e chiudere la partita con il 25-17 che vale la vittoria finale.

Inizia con il piede giusto, quindi, il cammino in campionato dell'Accademia, finora imbattuta nelle prime tre uscite ufficiali (se si considerano anche le due in Coppa Campania) e capace di esprimere un buon livello di gioco. In attesa di capire le reali condizioni di D'Ambrosio, out per più di un mese prima di ulteriori controlli, le giallorosse sono già proiettate alla prima trasferta di campionato in programma sabato prossimo sul campo della Todis CS Pastena Volley.