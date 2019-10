Pallamano, A2 femminile: Benevento ko con Salerno Le giallorosse ci mettono il cuore, ma la compagine ospite è superiore

Domenica amara per le giallorosse di coach Boglic. Il primo derby campano della stagione se lo aggiudica il Salerno che supera le sannite con il risultato di 26 a 14. Rispettato quindi il pronostico della vigilia che vedeva le salernitane ampiamente favorite.

Alla fine è prevalsa la differenza di qualità di cui può disporre il tecnico salernitano Laura Avram. Avere a disposizione le varie Manojlovic, Fabbo e De Santis è un lusso per la categoria. Match difficile per Simaldone e compagne. Le giallorosse come al solito hanno lottato su ogni palla e soprattutto nel primo tempo hanno tenuto testa alle salernitane. Dopo aver raggiunto anche il pari (9-9), le sannite cedono leggermente il passo chiudendo la prima frazione con un gap minimo (10-13). Nella ripresa, purtroppo, non c’è stata partita.

Le padrone di casa, già dimezzate dalle assenze di Izzo e Botticella, devono sopperire anche alle non perfette condizioni fisiche di Antonia Formato (infortunatasi sabato scorso, ma nonostante tutto regolarmente in campo, encomiabile il suo attaccamento alla maglia) e soprattutto all’infortunio subito a Nadia Carofalo (tartassata da inizio gara, poi una botta alla spalla nella ripresa, ha anticipato la fine della sua partita), tutte giocatrici di una certa importanza per il roster sannita.

Ora dopo il doppio turno casalingo, per le giallorosse ci sarà la prima trasferta. Sabato prossimo Simaldone e compagne saranno impegnate sul difficile campo di Pontinia. Ancora riposo forzato mentre per la maschile che ritornerà in campo solo a inizio Novembre.



Match report:

Asd Pallamano Benevento - Salerno 14-26

Asd Pallamano Benevento: Boscaino, Calandrelli1, Carofalo6, De Luca, Formato7, Genito, Guarente, La Terza, Longobardi, Mucci, Oppito, Schipani L., Schipani G., Simaldone, Vetrone, Viglione. All.: Jaksa Boglic