Miwa Benevento, i rookie calano il poker Squadra vittoriosa a Nola e prima a punteggio pieno

Quarta giornata, quarta vittoria per la Miwa Energia Cestistica Benevento. Questa volta a farne le spese è il malcapitato Cap Nola, domato con un netto 50:85. Figlio di quattro quarti giocati sempre col piglio della capolista.

La prima frazione di gioco è la più equilibrata, con la Miwa a subire la veemenza dei padroni di casa, ultimi in classifica ma nn per questo rassegnati a non combattere. Serve il miglior Moccia per tenere i cinghiali su di sette punti.

Nel secondo quarto altra musica. La difesa si fa più intensa ed aggressiva e la truppa di Annechiarico fa mettere agli avversari solo 10 punti a referto, volando a +1 all’intervallo, grazie alla verve di Esposito in versione contropiedista ed al redivivo Taylor, tornato in campo a tempo di record grazie allo splendido lavoro settimanale dello staff medico.

Dopo l’intervallo la Miwa suona le stesse note della seconda frazione, chiudendo i giochi nella prima parte di terzo quarto, raggiungendo il +23 finale, figlio anche dell’ingresso in campo di under di grandissimo spessore. ragazzi dal grande futuro come Laudando, Damiano, Laudanna e il “giovane vecchio” Salerno, alla sua seconda stagione in bluceleste.

Il quarto finale mantiene intatto il canovaccio di gara, con i ragazzi in blu che portano il vantaggio fino al + 35 finale, con i 50 punti complessivi finali di Nola a testimoniare quanto i Beneventani si siano fatti valere in difesa. Troppo netto il divario sia sotto le plance, con un Rusciano a comandare molto più di quanto dica il suo score, che in attacco sul perimetro, con un Moccia fin troppo a suo agio nei panni di mattatore di giornata.

Alla luce di questo successo, il sodalizio del Presidente Zullo veleggia a punteggio pieno in cima alla classifica, in compagnia di Sala Consilina, corsara a Mugnano 77 a 55.

L’altra capolista a punteggio pieno, Il Basilicata Sport Potenza, perde quota avendo osservato il turno di riposo. Proprio i Lucani saranno il prossimo avversaro della Miwa Energia Cestistica Benevento, domenica alle 18 al Palazzetto dello sport Mario Parente.

Cap Nola - Miwa Energia Cestistica Benevento 50-85

(17-24, 27-45, 42-65)

Miwa Energia Bn: Rianna 3, Requena 4, Damiano 1, Salerno 3, Parrillo 3, Moccia 21, Liparulo 6, Rusciano 6, Laudanna 7, Esposito 12, Taylor Garcia 17. Coach Annecchiarico