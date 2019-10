A Telese Terme giornata dedicata al minibasket Diverse le società che hanno preso parte all'evento

Domenica mattina il palazzetto dello sport di Telese Terme ha accolto, grazie all’ospitalità della società Città dei Ragazzi, i bambini nati dal 2009 al 2011 appartenenti alla categoria aquilotti/gazzelle della provincia di Benevento. Una mattinata trascorsa tra partite di 3 vs 3 sprint e gare dove tutti i mini-atleti sono stati coinvolti grazie soprattutto a questa modalità di gioco che ha permesso di favorire la partecipazione attiva di tutti durante la partita. L’importanza di questo tipo di manifestazione è nel giocare insieme uniti da una forte passione, infatti, le squadre composte anche da bambini di società diverse sono scese in campo con l’obiettivo di giocare insieme a minibasket. Questa modalità ha permesso a tutti la partecipazione anche alle società con un numero esiguo di bambini per le annate coinvolte.

Grande l’entusiasmo e la voglia dei bambini di scendere in campo e di iniziare a confrontarsi fin da subito con i loro pari età in una forma di grande partecipazione dove la gioia di stare insieme ha prevalso rispetto al giocare contro, che emerge soprattutto nei campionati giovanili. Le società presenti domenica mattina sono state: Città dei Ragazzi, Caudium Basket Club, Basket S. Agnese e Magic Team’92.

I prossimi incontri in programma saranno riservati alle restanti due categorie del minibasket scoiattoli/libellule e pulcini/paperine in attesa dell’inizio dei trofei a loro riservati e dell’ulteriore giro di feste in programma nel periodo natalizio.