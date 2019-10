Borsa sportiva dedicata a Chiara Lonardo La Smile 2.0 Basket School apre le porte a due aspiranti atleti

E' stata davvero una giornata emozionante per i piccoli atleti della Smile 2.0 Basket School & More che hanno dato il benvenuto a due nuovi compagni, due piccoli studenti della scuola primaria “G. Pascoli” di Benevento, un bimbo ed una bimba, sorteggiati tra tutti gli studenti dell’Istituto per usufruire della borsa di studio sportivo “Con Chiara nel cuore”.

“Si tratta di un progetto che avevo nella mente e nel cuore sin dalla rinascita della mia Associazione”, ci tiene a sottolineare il cestista ed istruttore della Smile 2.0 Pietro Iarriccio, “e l’occasione mi è stata data grazie al bellissimo rapporto di collaborazione nato con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Benevento”.

È stata così offerta l’opportunità ai due piccoli aspiranti cestisti di poter partecipare gratuitamente, per tutto l’anno sportivo 2019/2020, ai corsi di minibasket tenuti dalla ASD Smile 2.0 Basket School & More tutti i lunedì, mercoledì e venerdì presso la palestra dell’Istituto Alberti, sito nel centro della città in Piazza Risorgimento.

“Si tratta di un progetto dedicato a Chiara Lonardo con il quale la mia Associazione vuole promuovere e diffondere tra i bambini la cultura dello sport ed, in particolare, del basket, cominciando un percorso formativo sin dall’età infantile”, prosegue Iarriccio, “ed è per questo che abbiamo pensato di garantire l’accesso ai nostri corsi a due piccoli borsisti,augurandoci di poterli far innamorare (come mi sono innamorato io per primo) di questo bellissimo sport e dei suo i valori, affinché nella nostra città il gioco del basket possa diffondersi ed incuriosire sempre più i piccoli atleti”.

Con queste parole ci ha salutato Pietro Iarriccio per tornare all’allenamento dei piccoli cestisti,non senza anticiparci di avere già in cantiere nuovi progetti ed idee per l’immediato futuro e con l’invito ai bambini beneventani di andare a trovarlo per una giornata di prova presso la palestra dell’Istituto Alberti.