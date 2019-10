Edil Appia Sant'Agnese U18 ko col Basket Konè Sanniti a meno due dal trio Caudium, Casapulla e AP Libertà

Dopo la travolgente vittoria contro la Virtus 04 all’esordio in campionato, l’Edil Appia Under18 cade sul parquet del Basket Koinè per 61 a 52 e va a -2 dal trio Casapulla, Caudium Basket e AP Libertà appaiate a punteggio pieno in testa alla classifica.

Sanniti mai veramente in partita. Gli uomini di coach Mirra, infatti, riuscivano a tenere botta agli avversari solo fino al primo quarto (12-11 al 10’). Poi, un gioco poco fluido e le difficoltà a contenere le bocche da fuoco dei padroni di casa nonostante una difesa alternata zona/uomo hanno costretto il Sant’Agnese ad alzare bandiera banca (47-32 al 30’). L’ultimo quarto è servito infatti agli ospiti solo a contenere lo scarto e a chiudere sul -9 finale. Una sconfitta che fa tornare con i piedi per terra l’Edil Appia che preparerà ora il riscatto nel match casalingo in programma domenica 4 novembre (ore 18) contro la Polisportiva Matese presso il Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo.

“Devo ammettere – analizza coach Mirra – che abbiamo disputato un match sottotono. Non siamo stati mai realmente in partita e quasi mai in grado di impensierire i nostri avversari. Abbiamo messo in mostra un gioco troppo macchinoso e in difesa non siamo riusciti mai a contenere l’attacco avversario. Non abbiamo messo in campo la giusta intensità e la giusta attenzione. La pressione di Koinè è stata altissima e, alla fine, ha meritatamente vinto la partita. Il nostro è un roster giovane con diversi componenti sotto età che può commettere degli errori e da questi dovrà ripartire. Questa perciò è una sconfitta che ci può insegnare molto e bisogna prenderla come una opportunità di crescita.

IL TABELLINO

BASKET KOINE’ U18 – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE U18 61-52 (12-11; 18-11; 17-10; 14-20)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 24, Arcari, Musto 19, Melillo 5, De Simone 2, De Figlio 2, Troisi, Barletta, Borrelli, Salerno. Coach: Davide Mirra.