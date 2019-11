DP Noleggi SG Volley, terzo successo consecutivo Le ragazze di coach Pericolo hanno battuto nettamente il Caivano

Terza vittoria in altrettante gare disputate per le atlete della DP Noleggi SG Volley, che davanti ad un numerosissimo pubblico, contro un’ottima squadra come Caivano, non si sono lasciate scappare l’occasione di conquistare tre punti importanti che permettono al team del Presidente Camerlengo di dare continuità di risultati e portare nell’ambiente una gran carica di entusiasmo. Ottimo l’approccio alla gara di tutte le ragazze, che hanno lasciato intendere sin dall’inizio di non voler concedere troppo alle avversarie e di voler conquistare l’intera posta in palio. I tre set sono stati sempre condotti in avanti, con le ragazze sannite a dettare i tempi di gioco e con le ospiti che hanno tentato di limitare i danni il più possibile. I parziali di 25-21, 25-20 e 25-18 sono la chiara testimonianza della una supremazia delle diavole rosse.

«Sono contenta di questo risultato – ha dichiarato coach Raffaella Pericolo-. Questa è la terza vittoria consecutiva e serviva, soprattutto, a portare tanto entusiasmo nell’ambiente. Le vittorie fanno morale e aiutano a lavorare in un ambiente sereno, senza sopravvalutarsi e senza dimenticare che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. La mia esperienza nei settori giovanili mi insegna a credere nel lavoro, ad essere lungimirante e ad andare per la mia strada senza condizionamenti esterni. Vorrei una squadra con una personalità forte e siamo solo all’inizio di un cammino che è ostico. Il nostro obiettivo rimane quello di ben figurare e di disputare un campionato che possa vederci nelle zone nobili della classifica, con la consapevolezza che ci saranno da affrontare squadre molto ben organizzate e che hanno investito tanto per centrare il salto di categoria. Comunque ben venga questo tris di vittorie che ci regalerà sicuramente quella dose di energia necessaria per affrontare le prossime sfide. Ora testa alla difficilissima gara di sabato prossimo quando affronteremo una della squadre più forti del girone, il Cava de Tirreni, che lo scorso anno ha recitato un ruolo da protagonista nel suo girone sfiorando di un solo punto i playoff promozione. Quindi godiamoci questa vittoria e da martedì concentrate sulla prossima sfida in trasferta a Cava".

Appuntamento quindi al Palasport di Cava de Tirreni sabato 9 novembre ore 18.00 per questa delicata trasferte delle diavole rosse sangiorgesi