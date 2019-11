Edil Appia Sant'Agnese U18, superata la Polisportiva Matese Bella vittoria dei ragazzi di coach Mirra per 69 a 36

Dopo la sconfitta patita sul campo del Basket Koinè, l’Edil Appia Under 18 coglie l’immediato riscatto battendo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo la Polisportiva Matese per 69 a 36.

Gara in equilibrio fino a fine primo chiuso in perfetta parità (14-14 al 10’). Poi a partire dalla seconda frazione i padroni di casa hanno preso il sopravvento grazie ad una difesa arcigna e ad attacchi ben equilibrati. Il vantaggio accumulato nei quarti centrali (parziale complessivo di 39 a 20) consentiva infatti all’Edil Appia di gestire un ultimo quarto che poco ha avuto da offrire all’economia del match e che ha visto ampliarsi ulteriormente il gap fino al +33 finale. La vittoria permette quindi ai sanniti di salire a quota 4 punti in classifica a -2 dal duo di testa AP Libertà-Caudium Basket, ancora a punteggio pieno.

“Abbiamo disputato una buona gara – analizza coach Mirra – nella quale soprattutto dal secondo quarto in poi abbiamo espresso il basket che sappiamo, fatto di buone difese e buona fluidità in attacco. Abbiamo infatti giocato con la giusta attitudine difensiva e ciò ci ha permesso di vincere. Con il passare dei minuti siamo riusciti ad entrare in ritmo e siamo riusciti ad applicare quei meccanismi per i quali ci alleniamo duramente la settimana. Occorre ora rimanere umili, il lavoro paga e si sono visti passi in avanti rispetto alla sconfitta dello scorso turno contro il Basket Koinè. Dobbiamo continuare a lavorare perché il campionato è lungo e molto equilibrato. Raccogliamo due punti importanti per la classifica, ma è presto per capire dove possiamo arrivare e fare calcoli. Stiamo proseguendo il nostro percorso di crescita e questo è quello che conta di più”.

Prossimo appuntamento per la truppa di coach Mirra martedì 12 novembre (ore 20,20) in quel di Airola dove affronterà la capolista Caudium Basket.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE U18– POLISPORTIVA MATESE U18 69-36 (14-14; 18-9; 21-11; 16-2)

EdilAppia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 22, Parziale 4, Arcari 8, Musto 25, Barletta, De Figlio 4, Troisi 4,

Borrelli 2. Coach: Davide Mirra.