DP Noleggi SG Volley ko al tie-break Sannite sconfitte a Cava de Tirreni dopo una buona partita

Una gara dal doppio volto ed a tratti entusiasmante, che fino alla fine ha tenuto il numeroso pubblico presente con il fiato sospeso. Due ottime squadre che si sono date battaglia, ma alla fine ha prevalso la compagine di casa che nel finale del tiebreak ha saputo trovare la giusta concentrazione per chiudere la gara a proprio favore. Da parte delle diavole rosse sangiorgesi resta il rammarico per i troppi errori e le troppe le ingenuità commesse, soprattutto nei momenti cruciali del match e per non aver saputo trovare il guizzo giusto per chiudere il tiebreak dopo una buona partenza che aveva portato le sannite fino al 4-7.

Finisce con l’amarezza per non aver conquistato la vittoria, ma allo stesso tempo la consapevolezza di aver ottenuto, nonostante tutto, un buon punto su un campo difficile e con la certezza di poter recitare un ruolo da protagonisti in questo campionato altamente competitivo. Non ci sarà tempo per leccarsi le ferite perché già sabato prossimo al Palasport di San Gioirgio del Sannio arriverà una delle squadre favorite del girone, la Salerno Guiscards, compagine costruita per centrare la promozione diretta in B2.

Sintetico a fine gara mister Antonio Palermo: “ Siamo stati veramente ingenui. E’ un peccato non aver vinto e la cosa che mi lascia amareggiato è che abbiamo sprecato veramente tanto. Quando si vuole lottare per obiettivi importanti non possono commettere tanti errori come quelli visti in questa gara. Allo stesso tempo sono ottimista, non abbiamo vinto ma a tratti si è vista una buona squadra, stiamo crescendo partita dopo partita e ci sono le premesse per migliorare. Possiamo e dobbiamo farlo. Già da lunedì insieme a coach Raffaella Pericolo e con la consulenza del nostro scoutman Sabatino Pizzano capiremo dove si è sbagliato e lavoreremo su questo. Ora è il momento per tirare fuori gli artigli e sono certo che le nostre ragazze avranno una reazione immediata. Il punto conquistato deve essere uno sprono a fare di più e non deve demoralizzare. Si è perso ma solo al tiebreak, e tutti sappiamo che il quinto set nella pallavolo sono un po’ come la lotterie dei rigori nel calcio, purtroppo è andata male, per demeriti nostri, meriti delle avversarie e probabilmente anche per l’incidenza di qualche altra componenti che spesso lascia il segno nelle partite. Ma oramai è andata ed è inutile pensarci. Facciamo tesoro dei nostri errori e testa già al prossimo impegno. Sabato al Palasport ci sarà una gara che promette spettacolo con una delle squadre più forti del campionato”. Appuntamento quindi a sabato prossimo, 16 novembre, alle ore 19.00 per una sfida dove certamente ci sarà da divertirsi.