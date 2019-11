EDIL Appia Sant'Agnese U18, espugnato il campo di Airola Bella vittoria dei ragazzi di coach Mirra contro il Caudium Basket

Dopo la vittoria con la Polisportiva Matese, l’Edil Appia con la propria rappresentativa Under 18 concede il bis espugnando l’ostico campo del Caudium Basket per 65 a 62 e aggancia proprio i caudini al secondo posto in classifica a quota 6 punti, a -2 dall’imbattuta AP Libertà. Partita che i ragazzi della presidentessa Manganiello hanno dovuto vincere due volte. Dopo un inizio equilibrato, infatti, i sanniti piazzavano nel secondo quarto un micidiale break di 27 a 11 che li portava sul +13 all’intervallo lungo (32-45 al 20’).

Al ritorno degli spogliatoi arrivava il calo fisico degli ospiti che ha permesso alla Caudium di tornare ben presto a contatto regalando quindi un ultimo quarto punto a punto. A questo punto i sanniti non hanno mollato e con grande freddezza, nonostante l’aggressività difensiva messa in campo dai padroni di casa, hanno chiuso sul +2 finale. Una vittoria fondamentale per l’Edil Appia se si considera che i caudini erano ancora imbattuti in stagione e che permette di consolidarsi nelle zone alte della classifica. “Affrontavamo una squadra molto forte – analizza coach Mirra – e devo dire che i ragazzi hanno risposto

bene. Venivamo da un settimana molto complicata dal punto di vista dell’infermeria. Molti dei nostri ragazzi, causa influenza, non hanno potuto allenarsi al 100%, ed alcuni sono rientrati solo in prossimità del match. Abbiamo pagato tutto questo con un calo fisico nel corso del secondo tempo ma siamo stati bravi a reggere l’urto dei nostri avversari che dal canto loro hanno messo in mostra una forte aggressività difensiva. Abbiamo retto mentalmente e siamo stati capaci di proteggere quel vantaggio che ci siamo costruiti nella prima parte. E’ stata una bella partita tra due squadre che hanno giocato una buona pallacanestro, sia con azioni individuali che di squadra. Il valore dei nostri avversari rende merito alla nostra vittoria e ci aiuta perciò a lavorare serenamente e ad accrescere la nostra autostima, fattore importante per un gruppo nuovo e giovane come il nostro.”

Prossimo appuntamento per l’Edil Appia lunedì 18 novembre (ore 20) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà l’LBL Caserta

IL TABELLINO

CAUDIUM BASKET – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 63-65 (21-18; 11-27; 18-12; 13-8)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 16, Salerno 2, Arcari 6, Musto 32, Melillo 7, Barletta, Del Regno, De Figlio, Troisi, Borrelli, Grieco, De Simone 2. Coach: Davide Mirra