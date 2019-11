Pallamano, A2: il Benevento fa visita al Palermo Giallorossi nella tana della capolista cercando i primi punti in trasferta

I ragazzi di coach Boglic tornano a varcare lo stretto di Messina. Nel prossimo turno, infatti, i giallorossi faranno visita alla capolista Palermo. Match che sulla carta si prospetta molto difficile per i sanniti. I siciliani in questo avvio di campionato sono stati i veri protagonisti del girone C, ben quattro vittorie consecutive seguite dallo stop del tturno precedente a Teramo (25-21). Guidati dall’esperto Aragona, i siciliani dispongono di un ottimo roster, una squadra giovane ma molto concreta, soprattutto in fase offensiva, non a caso è proprio dei siciliani l’attuale miglior attacco del girone con 148 reti realizzate.

Chiumiento e compagni, dopo la vittoria contro il Putignano, vorranno sicuramente sfatare il tabù trasferta -ancora nessun punto conquistato lontano da Benevento-. Un risultato positivo in casa della capolista, darebbe senza alcun dubbio fiducia e consapevolezza ad un gruppo molto giovane come quello sannita. A dirigere l’incontro è stata designata la coppia: Bertino e Bozzanga.