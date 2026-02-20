La Corte d'appello Federale ha respinto il ricorso del Trapani Si complica la posizione della società del presidente Antonini

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 6.500 euro e i 7 punti di penalizzazione in classifica inflitti al club lo scorso 8 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. La Corte ha respinto contestualmente i reclami dell’amministratore unico della società Valerio Antonini, sanzionato dal TFN con 4 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda, dei procuratori dotati di potere di rappresentanza Vito Giacalone e Andrea Oddo, sanzionati rispettivamente con 4 e 16 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda ciascuno, e del sindaco unico del club Salvatore Castiglione, sanzionato dal Tribunale Federale con 12 mesi di inibizione. Respinto anche il reclamo del procuratore federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società e ai dirigenti Antonini, Giacalone e Oddo.

Non sembra cambiare dunque il destino della società trapanese che sarà chiamata il prossimo 9 marzo a rispondere al Tribunale Federale Nazionale della possibile esclusione dal campionato.