Accademia, big match a Pontecagnano Le giallorosso dopo il ko in coppa hanno un altro importante scontro diretto per la vetta

Neanche il tempo di metabolizzare il primo ko stagionale maturato ieri sera ad Aversa in Coppa Campania che le giallorosse si preparano ad un nuovo big match, questa volta in campionato, domani pomeriggio contro la Volley Project Pontecagnano.

Si tratta di una gara difficile e nello stesso tempo importante anche sotto il piano della classifica. Le salernitane sono al secondo posto, l'Accademia è terza con un solo punto di ritardo ma anche con una gara in meno, quella con l'Ischia di cui ancora non si conosce la data del recupero). Addirittura, se le giallorosse avessero disputato e vinto con risultato pieno questa partita, adesso sarebbero prime in solitaria. Quella con Pontecagnano, quindi, resta una gara valevole per l'alta classifica e dove occorrerà un'altra prova di maturità per confermare le ambizioni di vertice di quest'anno. Sotto questo aspetto una prima risposta si è già avuta ieri sera contro un avversario di grande valore, nonché attuale capolista del girone, a testimonianza che questa Accademia può giocarsela contro ogni avversario. Fischio di inizio fissato alla palestra Picentia di Pontecagnano alle ore 19.30.