A2 femminile: c'è il derby Valentino Ferrara-Benevento Il campionato di pallamano offre la prima stracittadina della stagione

Il week end della Pallamano Benevento, oltre alla trasferta della squadra maschile, prevede anche quella, seppur breve, della formazione femminile che domenica mattina farà visita alla Valentino Ferrara per il primo derby della stagione. C’è grande voglia di riscatto per Simaldone e compagne, le giallorosse vogliono conquistare la prima vittoria stagionale e la stracittadina offre sicuramente gli stimoli giusti per affrontare al meglio la prossima gara.

Le giallorosse dovranno necessariamente far tesoro degli errori commessi nelle precedenti gare, ma soprattutto in casa Asd si spera di recuperare al più presto le infortunate Formato e Carofalo. Ad attendere la truppa guidata da coach Boglic ci sarà la Valentino Ferrara, formazione sannita che al momento occupa l’ultima posizione in classifica del girone D. Le gialloverdi in questo inizio di campionato non hanno ancora conquistato punti, cinque sconfitte su altrettante gare disputate con l’aggravante di avere al momento sia la peggior difesa, ben 202 reti subite, sia il peggior attacco, solo 75 le reti realizzate.

A presentarci la prossima gara è Martina Guarente, autentica guerriera del roster giallorosso, ecco le sue parole: “Siamo reduci dalla partita contro il Messina, match nel quale abbiamo dimostrato,in gran parte, che siamo capaci di stare in campo e giocare una buona pallamano, con un pizzico di fortuna in più avremo sicuramente conquistato l’intera posta in palio. Domenica ci attende il derby, che non nascondo, attendiamo dall’inizio del campionato. Io e le mie compagne siamo pronte a portare in alto e difendere i nostri colori con la grinta e la passione che ci contraddistingue da diversi anni”. A dirigere l’incontro è stata designata la coppia: Carrino e Pellegrino.