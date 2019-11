Miwa Benevento, al Parente arrivano i Tigers Saviano Palla a due alle 18:00 con la capolista che va a caccia dell'ennesima vittoria

Settimana regolare quella che ha portato la Miwa Energia dalla splendida vittoria di Sala Consilina alla partita di questo pomeriggio contro i Tigers Saviano. Gli uomini di Coach Annecchiarico, visto anche il turno di riposo dell’antagonista Trinità Sala Consilina, provano ad allungare ma dovranno prima avere la meglio sull’ostrica formazione di Coach Vincenzo Della Pietra.

In particolare, i cinghiali del Presidente Zullo dovranno avere un occhio in più per il “best scorer” del campionato di Serie C Silver Girone Unico Campania Gianmarco Nocera. L’ala piccola dei Tigers ha finora realizzato 187 punti, con una spettacolare media di 26,7 a partita, portando la sua squadra in una media posizione di classifica a 6 punti.

In casa Miwa Energia, intanto, oltre alla prima squadra si registrano grandi novità in ambito giovanile. La Cestistica Benevento comunica, infatti, che si avvarrà della collaborazione di Angelo Bovino quale allenatore del settore giovanile. Coach Bovino ha alle spalle una lunga carriera ed ha ricoperto il ruolo di primo allenatore in squadre di Benevento e della Campania.

Gli appassionati di basket di Benevento ricorderanno l'avventura di coach Bovino negli anni 90 con le Cave Sannite, quando vinse il campionato di Serie C1, conquistando la promozione in serie B. Angelo Bovino, dopo un periodo di riposo dai parquet, ha deciso di tornare ad allenare e collaborerà con gli altri tecnici del vivaio della Miwa Energia ed in particolare seguirà insieme a Vincenzo Pasquariello e Taylor Garcia la formazione Under 13.

L’appuntamento è dunque alle ora 18:00 di oggi al PalaParente per Miwa Energia Cestistica Benevento - Tigers Saviano che è solo l’inizio di un ciclo bisettimanale fondamentale per i sanniti che Giovedì prossimo saranno impegnati ad Avellino per la Coppa Italia contro l’Irpinia (C Gold) e poi affronteranno in sequenza Marigliano e Cava de’ Tirreni.