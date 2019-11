Pallamano, A2: Benevento bello ma sconfitto in Sicilia Giallorossi ko 30 a 28 a Palermo contro una delle favorite per la promozione in A1

Non basta una buona prestazione alla Pallamano Benevento per portare a casa punti dalla trasferta siciliana. A Palermo giallorossi ko 30 a 28 sul campo di una delle favorite per la promozione in serie A. Match subito molto combattuto con i padroni di casa capaci di scappare via e chiudere il primo tempo avanti sul 15 a 10.

Sia Aragona che Boglic hanno dato spazio ai giovani, obiettivo primario farli crescere anche in partite difficili e importanti per la classifica. Sanniti che hanno stretto i denti, hanno recuperato lo svantaggio ma Palermo ha giocato bene i possessi più importanti. Nel finale giallorossi addirittura a meno due ma era troppo tardi per fare il colpaccio.

Per Boglic comunque indicazioni positive. La squadra gioca una pallamano pimpante e vivace su tutti i campi, anche dopo trasferte lunghissime come quella di Palermo. Messaggi importanti anche per le rivali, perché nel girone di ritorno questa squadra, che va ricordato è composta da tantissimi giocatori ancora minorenni, può dare del filo da torcere a tutti gli avversari. Intanto sabato pomeriggio alle 18:30 al Pala Ferrara arriva l’Alcamo che precede i giallorossi di una lunghezza, l’occasione giusta per riprendersi il quinto posto in classifica.