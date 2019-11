Miwa Benevento, è una cavalcata trionfale Battuto anche il Tiger Saviano, che spettacolo i ragazzi di coach Annecchiarico

Al PalaParente è l’ennesimo show della Miwa Energia. Davanti ad un pubblico a dir poco numeroso ed esaltato dalle ultime prestazioni dei cinghiali, gli uomini di Coach Annecchiarico hanno centrato l’ennesimo bersaglio e conservata l’imbattibilità assoluta in campionato.

A Benevento è stata la volta dei Tigers Saviano, rappresentati dal top scorer del campionato Gianmarco Nocera (ancora 27 punti per lui) e con un saldo in classifica di 6 punti. Tutte le frazioni di gioco sono state a favore della squadra sannita che però, dopo un primo quarto di superiorità, ha subito un calo con la conseguente rimonta del Saviano nella metà del secondo quarto. La rimonta è servita da scossa e i cinghiali trascinati da un grande Requena (16 punti) chiudono e vanno a riposo sul 48-31.

Nel terzo quarto ancora Requena e Garcia (21 punti), con la buona compagnia di Rianna (9 punti), portano in alto la Miwa fino al 66-44 per consentire al Coach di lanciare in campo gradualmente chi ha avuto finora meno minutaggio e anche qualche giovane Under18. Spazio dunque a Laudanna, autore di tre bombe da tre punti di pregevole fattura e di una prova di gran carattere, Giorgione, D’Amato e Damiano. Tutti i subentrati hanno regalato un’ottima prestazione, quasi sorprendente, convincendo anche il pubblico che si è lanciato infatti in grandi esultanze.

Il risultato finale è di 92 a 64 e lancia l’ennesimo messaggio al campionato: la Miwa Energia continua a restare concentrata sul pezzo e macinare risultati. Inoltre, stavolta si è visto il potenziale di una società che guarda anche ai giovani e al futuro. Dagli altri campi, intanto, arrivano segnali importanti. Marigliano cade a Potenza, Cava passeggia a Nola e Parete batte Pozzuoli nella giornata in cui Sala Consilina riposa. Si vanno così a delineare le attuali formazioni che si daranno filo da torcere fino alla fine.

La Miwa Energia è ora attesa da un importante tour de force. Giovedì prossimo al Pala Del Mauro di Avellino contro l’Irpinia Basket (Serie C Gold) si gioca il match valido per la Coppa Campania e poi subito trasferta a Marigliano per poi ospitare in casa Cava de’ Tirreni l’8 Dicembre. La Serie C Silver Campania è entrata nel vivo e la Miwa Energia c’è.

Il tabellino della gara.

Miwa Energia Cestistica Benevento - Tigers Saviano 92 - 64 ( 21 - 13, 48 - 31, 66 - 44)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 9, Requena 16, Parrilo 6, Moccia 6, Liparulo 5, Rusciano 3, Esposito 8, Taylor Garcia 21, D'Amato, Damiano 4, Giorgione 5, Laudanna 9. Coach Annecchiarico

Tigers Saviano: Nocera 27, Fammela 17, Platano 8, Falco 7, Calcavecchia 3, De Falco 2, Franzese, Beracci, Mollo, Perretta, Manzo, Silvestri 0