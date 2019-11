DP Noleggi SG Volley, trasferta amara a Pomigliano D’Arco Seconda sconfitta stagionale per le diavole rosse sangiorgesi

E’ stata una gara deludente quella offerta sabato scorso dalle ragazze della DP Noleggi SG Volley contro la locale formazione dell’Elisa Volley. Una partita che, ad eccezione del primo set, dove le diavole rosse hanno condotto con padronanza il parziale, non si è vista la stessa squadra delle precedenti gare che aveva ben figurato fino ad ora. A fare la differenza è stata di sicuro la maggiore concentrazione e rabbia agonistica delle napoletane, ma anche il gran numero di errori commesso dalle atlete sannite, che nei momenti cruciali della gara hanno vanificato quanto di buono fatto con falli ingenui che alla fine sono risultati determinanti per il risultato finale. I parziali sono stati tutti molto combattuti, ma nelle fasi più importanti del match, le diavole rosse non sono riuscite a trovare quello spunto necessario per chiudere e portare a casa punti preziosi per migliorare la posizione in classifica.

“Non bisogna fare drammi ma comunque dobbiamo essere consapevoli della prestazione offerta – ha dichiarato il Presidente Camerlengo a fine gara. Ora il calendario ci metterà a dura prova, ad iniziare da sabato prossimo con il derby con la Primavera Avella e dovremo essere capaci di resettare subito questa prestazione e ritrovare la concentrazione delle prime cinque giornate. Nonostante tutto potevamo tranquillamente fare punti, ma a volte ci sono diversi fattori che condizionano l’esito di una gara. Oggi di sicuro mi soffermerò sul risultato del campo ma di certo mi farò sentire nelle sedi opportune perché credo sia giunto il momento di voltare pagina se non si vuole distruggere questo sport. Ci sono troppi interrogativi che meritano una risposta e in settimana mi adopererò perché mi siano date delle spiegazioni. A volte vengono prese decisioni che sfidano addirittura le leggi della fisica e sinceramente non so più che pensare. Tornando a noi, so che ci sarà la giusta reazione dopo questa gara, questa sconfitta non cambia di una virgola il mio pensiero di inizio anno. Abbiamo una buona squadra e uno staff tecnico che saprà trovare le giuste soluzione. Credo nel valore e nelle potenzialità di questo gruppo. Ripeto, voltiamo pagina e pensiamo già alla gara di domenica prossima quando al Palasport di San Giorgio del Sannio verrà a farci visita la Primavera Avella alla ricerca disperata di punti salvezza. Fare risultato sarebbe importante. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni”.