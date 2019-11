Trofeo Aquilotti, appuntamento giovedì 28 novembre Tanti bambini pronti a divertirsi sotto canestro

L’avvio del nuovo anno sportivo porta nei bambini tanta curiosità ed entusiasmo sapendo che, durante l’anno saranno chiamati a giocare insieme ai pari età delle altre società. Quest’anno i trofei minibasket coinvolgeranno i bambini nati dal 2012 al 2008 ed in particolare le categorie coinvolte saranno: scoiattoli (2012/11), aquilotti (2010/09) ed esordienti (2008/09).

Per la categoria aquilotti è in programma giovedì 28 la prima giornata del trofeo che sarà giocata con la formula dell’open day, che consiste nel giocare tutte le partite in successione su un unico campo. In realtà i campi coinvolti saranno due, la palestra del Rampone e il PalaParente che apriranno le loro porte a 10 squadre permettendo così, lo svolgimento in successione di 5 partite. Un grazie particolare è rivolto alle società che hanno accolto l’invito ad ospitare l’open day quali: Smile2.0 Basket School&More/Virtus Benevento e Basket Benevento/Bestistica Benevento.

Il programma delle partite sarà il seguente:

PALAPARENTE:

ore 16:30 CITTA’ DEI RAGAZZI “ROSSA” –SMILE2.0 B.S.&M.

ore 17:15 MAGIC TEAM’92 – CITTA’ DEI RAGAZZI “BLU”

ore 18:00 BASKET S.AGNESE – CAUDIUM BASKET CLUB

PALESTRA RAMPONE:

Ore 16:45 BASKET BENEVENTO “B” – G.S. MEOMARTINI

Ore 17:30 ASD LIBERTA’ – BASKET BENEVENTO “A”