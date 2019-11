Accademia, in Coppa Campania è caccia alla qualificazione Le giallorosse affronteranno l'Oplonti Vesuvio per staccate il pass per le Final Four

Domani sera le giallorosse si giocano la qualificazione alla Final Four di Coppa Campania nella trasferta di Boscoreale (NA) con l'Oplonti Vesuvio, gara valevole per la terza e ultima giornata della seconda fase della competizione.

Alla terza gara in sette giorni dopo i due tie break con Volalto Caserta 2.0 e Pontecagnano, due gare che hanno dato conferma del livello di competitività del sestetto beneventano, l'Accademia cerca assolutamente un risultato positivo e il passaggio del turno in un girone ancora aperto a qualunque verdetto. Le giallorosse sono al secondo posto del girone e per avere subito la certezza della qualificazione basterà battere l'Oplonti con qualsiasi risultato. In caso di ko, invece, sarà necessario aspettare il risultato dell'altra gara di Coppa, in programma giovedì, tra Volalto Caserta 2.0 e Elisa Volley Pomigliano. In caso di vittoria delle casertane, che sarebbero così qualificate, all'Accademia potrebbe bastare anche vincere soltanto un set domani contro l'Oplonti, mentre in caso di vittoria del Pomigliano scatterebbero una serie di calcoli in base ai risultati delle due gare.

La cosa più semplice, quindi, per l'Accademia resta quella di provare a vincere per non dover attendere altri risultati e preparare poi la successiva gara di campionato con la Gimel S. Agata in programma a Benevento sabato prossimo. Non sarà comunque una partita facile contro un avversario che, nell'altro girone di serie c rispetto a quello delle giallorosse, si trova al quarto posto, in piena lotta per le posizioni di vertice nonostante il ko di sabato scorso contro la capolista Pozzuoli. Fischio di inizio fissato alla Palestra Vesevus di Boscoreale alle ore 21.00.