Miwa Benevento, scatta l'ora della Coppa Campania Sanniti in trasferta al Pala Del Mauro di Avellino per sfidare la BC Irpinia

Archiviata l’ennesima vittoria in campionato contro Tigers Saviano la Miwa Energia Cestistica Benevento affronta domani la BC Irpinia (Serie C Gold Campania) in un match valido per i quarti di finale di Coppa Campania. Gli avversari dei cinghiali di Coach Annecciarico, che si presenta con il roster al completo, sono di categoria superiore e hanno tra le proprie fila giocatori a dir poco importanti.

Tra tutti quel Linton Johnson che tutti gli appassionati di basket ricordano e che proprio l’anno scorso ha affrontato la Miwa Energia con la maglia della Juve Caserta e ha chiuso la scorsa stagione 353 punti all’attivo. Il lungo di Chicago, che nel basket italiano e non solo ha scritto la storia, quest’anno ha già messo a segno 61 punti in 3 gare ma non sono bastati per regalare una migliore posizione in classifica alla sua squadra. I ragazzi di Coach Iannaccone sono infatti fermi a 4 punti conquistati in 5 partite giocate. Negli irpini c’è anche l’ex Vincenzo Cavalluzzo, quattro stagioni in totale nella Cestistica, e non si possono non evidenziare i due play Di Capua e Ferrara i quali hanno molti campionati importanti alle spalle, anche in Serie B.

“La Miwa Energia di certo giocherà la sua gara senza paura e con grande rispetto - afferma il Coach Bruno Annecchiarico - cercando di non pensare alla successiva gara a Marigliano e poi a quella interna contro Cava. Siamo una squadra forte e anche loro lo sono, so di certo che i miei ragazzi hanno una gran voglia di divertirsi.” L’appuntamento è dunque domani al Pala Del Mauro di Avellino alle ore 21:00.