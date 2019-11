Pallamano, A2: a Benevento arriva l'Alcamo Turno di riposo per la formazione femminile, vittoria per l'under 15 contro Lanzara

Dopo la bella prestazione di Palermo, turno casalingo per i ragazzi di coach Boglic; nel pomeriggio di sabato a Benevento arriveranno i siciliani dell’Alcamo. Gli isolani attualmente occupano la quarta posizione e precedono proprio i sanniti di una sola lunghezza; sono 5 i punti conquistati dai siculi, ottenuti tutti tra le mura amiche. Buon campionato finora per gli alcamesi, i ragazzi di Randes hanno disputato ottime gare soprattutto contro le formazioni che occupano le pri me posizioni; vittoria nella gara d’esordio contro l’Albatro, pareggio in casa contro il Teramo e sconfitta beffa a Palermo.

Gara da non sottovalutare quindi per Chiumiento e compagni, i ragazzi di coach Randes sono un ottimo collettivo composto da vari giocatori esperti come Vaccaro, Saitta e Saullo. I sanniti dal loro canto vogliono sfruttare il turno casalingo, un eventuale successo consentirebbe il sorpasso proprio sui siciliani ma soprattutto significherebbe allontanarsi dalla parte bassa della classifica. A dirigere l’incontro di sabato prossimo è stata designata la coppia: Marasciulo- Tempone. Stop forzato per la formazione femminile che osserverà il turno di riposo previsto dal calendario, Simaldone e compagne torneranno in campo il giorno 8 Dicembre per la sfida in terra pugliese contro il Conversano. In settimana è iniziato anche il campionato Under15; i giallorossini nella gara di esordio hanno espugnato il campo del Lanzara con il risultato di 26 a 40. Buon inizio dunque per i piccoli atleti giallorossi, gara mai in discussione per i sanniti che ha permesso a mister Schipani di far esordire in maglia giallorossa anche i nuovi arrivati Colasanto, Sabatino e Signoriello, per loro prima gara in assoluto in un campionato agonistico.

Di seguito il tabellino del match:

Campionato Under 15 Area7 – Girone A

Lanzara – Asd Pallamano Benevento 26-40 (giocata il 27/11/19)

Asd Pallamano Benevento: Botticella, Colasanto, De Stasio4, Di Maria,FragnitoL.15, Fragnito S.10, La Peccerella4, Sabatino, Schipani6, Signoriello, Verdicchio D., Verdicchio A.,1.

Next Match:

Campionato Nazionale Maschile Serie A2- girone C

Asd Pallamano Benevento Vs Alcamo

30/11/2019

h. 20:00

Pala Valentino Ferrara - Benevento

Campionato Under 19 – Area 7 Campania- Lazio

Fondi Vs Asd Pallamano Benevento

01/12/2019

h. 15:00

Palasport - Fondi