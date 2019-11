Miwa Benevento show, espugnato il Pala Del Mauro Annichilita la BC Irpinia con un netto 83 a 59, adesso i quarti di finale di Coppa Campania

Strabiliante vittoria della Miwa Energia Cestistica Benevento che in quel del Pala Del Mauro batte la BC Irpinia, squadra di Serie C Gold, con il punteggio di 59-83 e accede così ai quarti di finale della competizione. Non c’è stata mai storia con gli uomini di Coach Annecchiarico che chiudono ogni quarto di gioco con un vantaggio sempre superiore ai 10 punti imponendo tranquillamente il proprio gioco. Le prime tre frazioni finiscono infatti 18-28, 30-42 e 49-63 sempre a favore dei beneventani.

Impressionanti le prestazioni dei “senatori” che trascinano la squadra verso un risultato che da grande morale. Il tabellina finale segna 33 per il cubano Taylor Garcia, 18 per l’argentino Federico Requena e 14 per il nolano Carmine Moccia. Per gli ospiti ottima la prestazione di Ferrara mentre il resto del roster non brilla e cede ai colpi dei cinghiali sanniti.

La Miwa Energia affronterà ai quarti di finale Basket Bellizzi, squadra anch’essa di C Gold, in data 22 o 23 Gennaio 2020. Intanto tutta l’attenzione è sul prossimo match di campionato che vedrà la Miwa impegnata in trasferta di Domenica sull’ostico campo di Marigliano.