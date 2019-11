Basket: iniziato il Trofeo Aquilotti, sabato gli Esordienti A Telese Terme andrà in scena l’Open Day

Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’open day del trofeo aquilotti (per i nati dal 2009 al 2011) con 10 squadre partecipanti, che si sono incontrate in successione giocando la prima giornata del trofeo presso il Pala Parente e la palestra del Rampone. Grande è stata la gioia, l’entusiasmo e l’attesa che ha preceduto l’inizio della propria partita nei bambini tuttavia, gli impegni della settimana non sono finiti per i nati nel 2009 in quanto sabato inizierà il trofeo esordienti per i nati nel 2008/09.

La prima giornata del trofeo si terrà con la formula dell’open day presso il Palafoschino di Telese Terme grazie alla disponibilità della società Città dei Ragazzi.

Il programma delle partite di sabato sarà il seguente:

Ore 15:30 CAUDIUM BASKET CLUB – POLISPORTIVA MATESE

Ore 16:30 G.S. MEOMARTINI – BASKET BENEVENTO

Ore 17:30 BASKET S.AGNESE – MAGIT TEAM’92

Ore 18:30 CITTA’ DEI RAGAZZI – ASD LIBERTA’