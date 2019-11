Accademia, arriva il Gimel S. Agata Le giallorosse continuano il tour de force tra campionato e coppa

Le giallorosse, alla quarta partita in dieci giorni, torneranno nuovamente in campo domani a Benevento contro la Gimel S. Agata, gara valevole per la settima giornata del campionato regionale di serie c.

Dopo aver brindato alla qualificazione alla semifinale di Coppa Campania, l'Accademia vuole riprendere la marcia vincente anche in campionato interrotta sette giorni fa nella sfortunata trasferta di Pontecagnano. Con una gara ancora da recuperare e 13 punti all'attivo, le giallorosse puntano a rafforzare la terza posizione contro un avversario che invece naviga in una tranquilla zona di centro classifica. Una variabile in più da tenere in considerazione, oltre al valore dell'avversario, sarà la tenuta fisica della squadra, chiamata in queste settimana agli straordinari e con ben 15 set nelle gambe a distanza di tre incontri ravvicinati. Fischio di inizio fissato alla palestra Rampone alle ore 18.00.

Intanto, a proposito di Coppa Campania, sono state disputate ieri e ultime gare del secondo turno. L'Accademia è risultata qualificata alla fase di semifinale insieme a Pozzuoli, Volalto Caserta 2.0 e Pontecagnano. In virtù del secondo posto nel girone, sarà proprio Pontecagnano l'avversario delle giallorosse i prossimi 11 e 18 dicembre. La gara di andata si disputerà a Benevento, il ritorno in terra salernitana.